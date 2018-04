Tris Roma alla Spal

Serie A - Spal-Roma 0-3 : autorete di Vicari - Nainggolan e Schick - Tris per la Champions : FERRARA - Il Liverpool , vicino alla qualificazione in Champions, snobba il campionato , 2-2 con il quasi retrocesso WBA, . La Roma non può permetterselo e a tre giorni dalla sfida di Anfield con i ...

Spal-Roma 0-3. Autogol di Vicari - raddoppio di Nainggolan - Schick Tris : La Roma passeggia e dilaga in Emilia contro una Spal irriconoscibile. Di Francesco ricorrere a un massiccio turnover, fa riposare sei titolari in vista della prima semifinale di Champions contro il ...

STriscia la Notizia : a Roma borseggiatori e ladri sono l’incubo dei turisti : Striscia la Notizia: a Roma borseggiatori e ladri sono l’incubo dei turisti L’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione continua a documentare la situazione nelle strade della Capitale Continua a leggere

Isabella Biagini/ Oggi i funerali alla Chiesa degli Artisti di Roma : pochi vip e poca gente - un Triste addio : Isabella Biagini, Oggi 17 aprile 2018: si terranno alle 14 i funerali dell'attrice scomparsa sabato all'età di 74 anni. La cerimonia funebre alla Chiesa degli Artisti di Roma. (Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 17:20:00 GMT)

Roma - STriscia la Notizia contro i parcheggiatori abusivi : Brumotti investito : Roma, Striscia la Notizia contro i parcheggiatori abusivi: Brumotti investito Continua la campagna dell’inviato di Striscia la Notizia che nei panni di un supereroe molto particolare lascia dei regali a chi non rispetta i posti dei disabili. Continua a leggere

Derby Lazio-Roma - in stadio no sTriscioni nè materiale non autorizzato : Non sarà consentito l’ingresso allo stadio di striscioni o altro materiale per le coreografie che non sia stato preventivamente autorizzato dal Gos. Lo comunica la Questura di Roma in vista del Derby Lazio-Roma, che si terrà alle 20,45 di domenica. (AdnKronos) L'articolo Derby Lazio-Roma, in stadio no striscioni nè materiale non autorizzato sembra essere il primo su CalcioWeb.

Stile Juve - il Triste epilogo di Buffon. Quando il portiere diceva alla Roma che “gli errori arbitrali sono l’alibi di chi non vince” : Passano gli anni, la storia si ripete. Nel Marzo 2016 la Juventus veniva eliminata in Champions League agli Ottavi di Finale dal Bayern Monaco tra le polemiche. Beppe Marotta a fine gara tuonava contro la terna arbitrale tirando in ballo il “calcio italiano” Quando il problema era tutto Juventino: “non si possono subire arbitraggi del genere, incidono eccome, lo dicono le immagini, il calcio italiano va protetto. Auspico che il ...

Roma-Barcellona 3-0 Segui la diretta Manolas firma il Tris : La Roma riceve all'Olimpico il Barcellona per la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League: si parte dal 4 a 1 dell'andata per i blaugrana, un punteggio troppo severo per...

Roma - blitz Forza Nuova alla Casa delle donne. Affisso sTriscione anti-aborto : “194 strage di Stato” : Secondo attacco in pochi giorni a Roma contro la legge sull’aborto. Dopo la rimozione del maxi manifesto Affisso dall’associazione ProVita in via Gregorio VII, Forza Nuova si è presentata davanti sabato mattina davanti alla Casa Internazionale delle Donne, nel quartiere Trastevere della Capitale, e ha Affisso uno striscione contro la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, con la scritta “194 strage di ...

L'Inter cala il Tris contro il Verona : 3-0 e Roma nel mirino : L'Inter di Luciano Spalletti riprende da dove aveva interrotto due settimane fa, prima della sosta per le nazionali: vincendo. I nerazzurri si sono sbarazzati agevolmente per 3-0 dell'Hellas Verona di Fabio Pecchia con la doppietta di Mauro Icardi ceh sale a quota 24 gol in stagione in 25 partite e di Perisic che sembra torna il cavallo di razza di inizio stagione. L'Inter non ha praticamente mai subito contro gli scaligeri che escono dal Meazza ...

La Roma ha il Tris de force : Di Francesco limita il turnover e i rischi : 'Noi pensiamo alla partita contro il Barcellona, ma per arrivarci bene mentalmente devi vincere contro il Bologna'. Non fa una piega per Strootman, che si è concesso - dai social della Roma - alle ...

Roma - Bruno Peres : 'Via Alisson? Sarei Triste. E su quel salvataggio contro lo Shakhtar... - : ALISSON - 'Alisson tra i primi portiere al mondo? Siamo tutti contenti per lui, perché sta lavorando tanto: diventerà il portiere più forte al mondo. C'e' un pochino di paura che qualche squadra lo ...

Roma in volo - Toro seduto. Manolas e De Rossi - poi c'è Pellegrini : Tris da Champions : La classifica può essere ribaltata, ma delle tre che inseguono Napoli e Juve, è la Roma quella che sta decisamente meglio, scrive Fabio Licari su ' La Gazzetta dello Sport '. Recuperato Nainggolan , ...

Tris Roma - Toro ko : La Roma non si ferma . Nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A la squadra giallorossa batte il Torino per 3-0 allo stadio Olimpico e si conferma terza in classifica . A decidere il match i gol ...