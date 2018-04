Tre Italia offre ALL-IN Master 20 e PLAY 30 ad alcuni ex clienti

Allarme AIDS : olTre seimila italiani ignorano di essere già malati : Iss (Istituto superiore di sanità) rivela che in Italia ci sono circa 6.000 persone che hanno contratto l'HIV e a cui non è stata ancora diagnosticata la malattia. Una popolazione infetta che si trova già in fase avanzata del virus, cioè con un'infezione in atto da diversi mesi. Nonostante il loro sistema immunitario sia già stato indebolito dall'attacco del virus, non si sono ancora sottoposti a visita medica. Rappresentano una percentuale ...

STreEAT FOOD TRUCK FESTIVAL : a Udine la più grande kermesse italiana sul cibo di strada - Udine 20 : ... storico promoter di concerti e spettacoli dal 1979. Le proposte culinarie dei FOOD TRUCK provenienti da tutta la Penisola sono varie: Olive Ascolane DOP , Abruzzo, Hamburger di chianina , Toscana, ...

Fed Cup 2018/ Italia Belgio - sTreaming video e diretta tv : orario delle partite (tennis - 1^ giornata) : diretta Fed Cup 2018, Italia Belgio: streaming video e tv della sfida che vale per il playoff del Gruppo Mondiale. Si gioca sulla terra rossa di Genova, sabato la prima giornata(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 03:30:00 GMT)

MenTre a Roma si discute - Eurostat ci ricorda che l'Italia è penultima nell'Ue per numero di occupati : Con il 62,3% nel 2017 Meglio solo della Grecia. I dati certificano che il nostro paese è fanalino di coda anche nello scarto occupazionale tra uomini e donne -

Un italiano su Tre in viaggio per ponti 25 aprile e 1 maggio : Milano, 20 apr. , AdnKronos, - Il 35% degli italiani pensa di concedersi un viaggio o di spostarsi per i ponti del 25 aprile e del primo maggio. E' quanto emerge dal sondaggio 'Le vacanze degli ...

Earth Day - Tre universitari italiani su 4 chiedono di utilizzare fonti green : Earth Day, tre universitari italiani su 4 chiedono di utilizzare fonti green Gli studenti del Bel Paese sono tra i più attenti al tema dell’energia sostenibile. A dirlo è il sondaggio internazionale condotto da Sodexo Continua a leggere

OlTre 100 milioni di SIM attive in Italia : MVNO in crescita : Secondo il nuovo rapporto AGCOM sono state vendute Oltre 100 milioni di SIM ed è merito degli Operatori Virtuali in netta crescita. Wind Tre, Vodafone e TIM aspettando Iliad Wind Tre dominano il mercato delle SIM ma gli altri non stanno a guardare In Italia sono 100,2 milioni le linee mobili attive con un aumento […]

Roma Eur : donna carbonizzata nel parco Tre Fontane/ Identificata 49enne - una operaia italiana : “è un omicidio” : Roma, corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur: un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme. E’ accaduto questa mattina nella capitale, nel parco delle Tre Fontane(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:35:00 GMT)

PIL italiano - UPB : rallenta crescita primo semesTre : Teleborsa, - Dopo la fase di recupero che ha caratterizzato l'ultimo scorcio del 2017, il 2018 si è aperto con un parziale indebolimento della ripresa italiana anche se l'intonazione di fondo dell'...

Concerti di Sting e Shaggy in Italia nel 2018 - Tre nuove date ad agosto : info e biglietti in prevendita su Ticketone : Nuovi Concerti di Sting e Shaggy in Italia nel 2018: si aggiungono al calendario estivo in musica nuovi appuntamenti dal vivo per la coppia inedita formata dal cantautore britannico e dal rapper giamaicano. Dopo la pubblicazione del singolo Don't Make Me Wait, il duo sarà in tour insieme in tutta europa: Shaggy accompagnerà Sting nelle varie date in programma. Dopo l'annuncio dei Concerti in Italia di Sting tra Roma, Verona e Napoli, si ...

Le foto più belle dell'anno sono di Tre italiani. Tutti i vincitori del Sony 2018 : fotografo dell'anno è Alys Tomlinson con una serie sui luoghi di pellegrinaggio. Tutte le immagini dal concorso di fotografia più grande del mondo

Sony World Photography Awards - Tre italiani tra i vincitori : Luca Locatelli - Roselena Romistella - Gianmaria Gava : Ci sono ben tre italiani tra i vincitori del Sony World Photography Awards. Al più grande concorso di fotografia al mondo (con oltre 320mila candidature provenienti da 200 paesi diversi) che ogni anno premia il meglio della fotografia contemporanea, il nostro Paese ha portato sul podio ben tre premi: Luca Locatelli, ha conquistato il primo posto nella sezione paesaggi con le cavi del marmo di Torano: una miniera bianca nelle Alpi Epuane ...

Previsioni Meteo - la bolla di ”super caldo” infiamma anche l’Italia : olTre +30°C al Centro/Nord nel weekend - è già estate : 1/15 ...

Migranti - olTre 10 mila arrivi in meno in Italia da luglio scorso - : I dati resi noti dal Viminale evidenziano che negli ultimi dieci mesi sono giunte via mare 43.166 persone, contro le 147.942 del periodo 1 luglio 2016-20 aprile 2017. Nei primi mesi del 2018, -79,4% ...