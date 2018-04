Trattativa Stato-mafia | Scanzi | “Sentenza che avrà ripercussioni su scenario storico e

ilfattoquotidiano

: La trattativa Stato-mafia c’è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai… - luigidimaio : La trattativa Stato-mafia c’è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai… - petergomezblog : Trattativa Stato Mafia: DELL’UTRI e i carabinieri Mori e Subranni condannati a 12 anni. De Donno 8. Bagattella 28.… - Roberto_Fico : Fare luce sulle pagine buie della nostra storia ci permette di sentirci Stato, ritrovarci e andare avanti come comunità. #Trattativa -

(Di sabato 21 aprile 2018) “La sentenza sulla? E’ stata pronunciata in 7 minuti, ma potrà averestoriche”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea, nel corso della trasmissione Otto e Mezzo, su La7. “Di fatto la sentenza” – continua – “ci dice che in Italia la fine della Prima Repubblica e l’inizio della Seconda Repubblica sono andate in maniera un po’ diversa dalla veicolazione ufficiale. E’ una sentenza di primo grado che ci dice che alcuni pm, come Di Matteo, hanno svolto un lavoro eroico e meriterebbero ringraziamenti, non gli insulti da parte dei giornalisti e della politica. E ci dice che quei pochi giornalisti che hanno sempre parlato di, e molti scrivono per Il Fatto, a partire dal direttore Marco Travaglio, meriterebbero qualche scusa”. Poi sottolinea: “Trovo che sia estremamente grave ed inquietante quello che dice ...