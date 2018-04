Trattativa Stato-mafia | quelle domande senza risposta

ilgiornale

: La trattativa Stato-mafia c’è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai… - luigidimaio : La trattativa Stato-mafia c’è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai… - riccardo_fra : La sentenza sulla #trattativa Stato-mafia cade come un macigno su un sistema di potere che tenta ancora di avvinghi… - petergomezblog : Trattativa Stato Mafia: DELL’UTRI e i carabinieri Mori e Subranni condannati a 12 anni. De Donno 8. Bagattella 28.… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Tutto ciò che accade in Italia ha spesso quel senso di smarrimento, straniamento, paradosso, quel sapore di tragedia che si tramuta in farsa e ti spiazza, tanto che ti fa sentire un marziano sbarcato qui per sbaglio. È così anche per il primo verdetto sulla. La sentenza ti dice che questo mercanteggiare sotto bombe, ricatti e paura c'è. I corleonesi di Totò Riina hanno generato un clima di terrore per costringere quelli che governano a Roma a sospendere e mitigare il carcere duro. Il cuore dellaè questo: voi fate un grosso passo indietro sul 41-bis e Cosa nostra la smette con gli attentati. Messa così è la resa assoluta delloitaliano davanti all'anticriminale e assassino. Roba da vergognarsi in eterno. Qui però il marziano comincia a perdersi.Ok, lac'è stata, ma lochi è?: due comandanti e un capitano dei ...