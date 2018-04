Trattativa Stato-Mafia | grazie a chi ha fatto sforzi immani per arrivare alla ‘semplice’

Trattativa Stato-mafia - Di Battista (M5s) : “Berlusconi è un po’ nervoso… oggi sentenza storica. Per me giornata meravigliosa” : “Se qualcuno è venuto qui per sentirmi commentare Berlusconi, gli dico: non mi interessa. Noi voliamo alti, lui è un po’ nervosetto…”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, a Campobasso, aprendo il comizio finale della campagna elettorale del M5S per le Regionali in Molise. “Per me questa è una bella giornata perché c’è stata una bella sentenza, che secondo me riavvicina anche tanti cittadini allo Stato. Faccio ...

"Uscita la sentenza del processo sulla Trattativa Stato mafia" : L'esito del processo voluto e dal pm Nino Di Matteo irrompe nelle consultazioni e nelle trattative fra M5s e Lega 21 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Trattativa Stato-Mafia - depistaggi e vittime di un ventennio : Andiamo all’inizio. Anzi, a una fine che è un inizio della Trattativa tra lo Stato e la mafia. Andiamo al 30 gennaio 1992, il giorno in cui la Cassazione conferma le condanne del maxiprocesso. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sarebbero potuti partire da qui per colpire anche i referenti istituzionali di Cosa Nostra. Successe altro, invece, nel densissimo periodo che seguì, venne costruita, anello dopo anello, una catena di fatti. Alcuni ...

Trattativa Stato-mafia - Scanzi : “Sentenza che avrà ripercussioni su scenario storico e politico italiano” : “La sentenza sulla Trattativa Stato-mafia? E’ stata pronunciata in 7 minuti, ma potrà avere ripercussioni storiche”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso della trasmissione Otto e Mezzo, su La7. “Di fatto la sentenza” – continua – “ci dice che in Italia la fine della Prima Repubblica e l’inizio della Seconda Repubblica sono andate in maniera un po’ diversa dalla veicolazione ufficiale. E’ una sentenza ...

Trattativa Stato-Mafia : condanne da 8 a 28 anni per gli imputati : È arrivata oggi, dopo cinque anni e sei mesi di processo, la sentenza della Corte d'Assise di Palermo sulla presunta Trattativa tra i vertici dello Stato Italiano e Cosa Nostra dopo le stragi del 1992 e 1993 al fine di raggiungere un accordo e mettere così fine a quell'era del terrore.La Corte ha deciso di infliggere pene che vanno dagli 8 ai 28 anni di carcere per i soggetti ritenuti coinvolti a vario titolo nella Trattativa. Tra questi ci ...

Trattativa Stato-mafia - quelle domande senza risposta : Tutto ciò che accade in Italia ha spesso quel senso di smarrimento, straniamento, paradosso, quel sapore di tragedia che si tramuta in farsa e ti spiazza, tanto che ti fa sentire un marziano sbarcato qui per sbaglio. È così anche per il primo verdetto sulla Trattativa Stato-mafia. La sentenza ti dice che questo mercanteggiare sotto bombe, ricatti e paura c'è stato. I corleonesi di Totò Riina hanno generato un clima di terrore per costringere ...

Trattativa Stato-mafia - Berlusconi : 'Realtà falsata - denuncio il pm' : Il Cavaliere pronto alle vie legali contro Di Matteo che ha accostato il suo nome a quello di cosa nostra evidenziando che Dell'Utri fu un intermediario tra la mafia e il partito. Protesta Forza ...

Stato-mafia : per i giudici la Trattativa ci fu. Condannati ufficiali dei Ros - Dell'Utri e boss : La sentenza di primo grado ha accolto la tesi della procura. Condanne per uomini delle istituzioni e mafiosi. Assolto l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino. Per il pm Di Matteo, Dell'Utri è stato ...

Trattativa Stato-mafia - condannati i vertici del Ros - i boss e Dell’Utri |Assolto Mancino : Trattativa Stato-mafia, condannati i vertici del Ros, i boss e Dell’Utri |Assolto Mancino La Corte di Assise di Palermo ha condannato a pene comprese tra 8 e 28 anni per la cosiddetta Trattativa Stato-mafia gli ex vertici del Ros (Mori, Subranni e De Donno), Dell’Utri, Massimo Ciancimino e i boss Bagarella e Cinà. Assolto dall’accusa […]

Trattativa Stato-mafia - condannati i vertici del Ros - i boss e Dell'Utri |Assolto Mancino : La Corte di Assise di Palermo ha condannato a pene comprese tra 8 e 28 anni per la cosiddetta Trattativa Stato-mafia gli ex vertici del Ros (Mori, Subranni e De Donno), Dell'Utri, Massimo Ciancimino e i boss Bagarella e Cinà. Assolto dall'accusa di falsa testimonianza l'allora ministro Dc Mancino.

La sentenza sulla Trattativa Stato-mafia è un'ipoteca sulle alleanze : Ma sulla politica estera i leghisti ribadiscono posizioni filorusse e ostili all'Europa, che seminano preoccupazione. E comunque, il modo in cui il Carroccio apre e chiude spiragli a un'intesa coi ...

Trattativa Stato-mafia : condannati Dell'Utri e Mori/ Fratello Borsellino sulla sentenza : “Un pezzo di verità” : sentenza sul processo Trattativa Stato-mafia: ultime notizie, imputati alla sbarra. Nell'aula bunker di Palermo la sentenza: 28 anni a Bagarella, 12 anni a Ciancimino, Mori, Dell'Utri(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 22:18:00 GMT)

"Sentenza storica dedicata a Borsellino - vittima della Trattativa Stato-mafia" : È contento della sentenza di Palermo, Franco Roberti, ex Procuratore Nazionale antimafia che ha seguito passo passo le indagini della Procura di Palermo sulla trattativa Stato-Mafia, nell'arco di questi anni, essendo stato nominato dal CSM il 25 luglio 2013, fino al suo pensionamento avvenuto lo scorso 16 novembre 2017."Sono lieto che sia stato riconosciuta dalla Corte di assise palermitana la fondatezza dell'impianto accusatorio. La ...

'Assurdo e ridicolo accostarmi alla Trattativa Stato-mafia' - Berlusconi - : Roma, 20 apr. , askanews, 'E' assurdo e ridicolo accostare il mio nome alla trattativa Stato-mafia'. Lo ha detto Silvio Berlusconi commentando la sentenza di oggi. Il leader azzuro attacca anche il pm ...