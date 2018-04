Trattativa Stato-mafia | Di Battista M5s | “Berlusconi è un po’ nervoso… oggi sentenza

ilfattoquotidiano

: La trattativa Stato-mafia c’è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai… - luigidimaio : La trattativa Stato-mafia c’è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai… - petergomezblog : Trattativa Stato Mafia: DELL’UTRI e i carabinieri Mori e Subranni condannati a 12 anni. De Donno 8. Bagattella 28.… - Roberto_Fico : Fare luce sulle pagine buie della nostra storia ci permette di sentirci Stato, ritrovarci e andare avanti come comunità. #Trattativa -

(Di sabato 21 aprile 2018) “Se qualcuno è venuto qui per sentirmi commentare Berlusconi, gli dico: non mi interessa. Noi voliamo alti, lui è un po’ nervosetto…”. Lo ha detto Alessandro Di, a Campobasso, aprendo il comizio finale della campagna elettorale del M5S per le Regionali in Molise. “Per me questa è una bella giornata perché c’è stata una bella, che secondo me riavvicina anche tanti cittadini allo. Faccio i complimenti alla Procura di Palermo perché veramente hanno sudato tanto per questastorica che dimostra ahimè che vi è stata unatra loe la, provata dalladi primo grado” L'articolo, Di(M5s): “Berlusconi è un po’ nervoso…storica. Per me giornata meravigliosa” proviene da Il Fatto Quotidiano.