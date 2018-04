Trattativa | il ‘Berlusconi politico’ è ancora di ostacolo al cambiamento

ilfattoquotidiano

: Trattativa Stato Mafia: DELL’UTRI e i carabinieri Mori e Subranni condannati a 12 anni. De Donno 8. Bagattella 28.… - petergomezblog : Trattativa Stato Mafia: DELL’UTRI e i carabinieri Mori e Subranni condannati a 12 anni. De Donno 8. Bagattella 28.… - riccardo_fra : La sentenza sulla #trattativa Stato-mafia cade come un macigno su un sistema di potere che tenta ancora di avvinghi… - ManlioDS : La Trattativa Stato-Mafia è esistita e ha visto protagonisti, oltre ai mafiosi corleonesi, il fondatore di… -

(Di sabato 21 aprile 2018) La conclusione dell’esplorazione “impossibile” della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata sigillata dall’ira funesta di Silvio Berlusconi in una “giornata particolare” non solo per laal tavolo delle consultazioni. L’anticipazione del desiderio irrefrenabile di dare una spallata ai partner della coalizione posticcia, imbastita ad Arcore sotto l’albero di Natale, era già plasticamente evidente nella sceneggiata quirinalizia dove B. si era esibito con mosse da ventriloquo accanto a Salvini con evidente disprezzo, in primo luogo, del contesto istituzionale. Una performance che in qualsiasi democrazia degna del nome sarebbe stata bollata universalmente come un’ impensabile e squalificante dimostrazione di cialtroneria politica e istituzionale sufficiente a far calare una pietra tombale su qualsiasi ...