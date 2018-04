Torna The Lab | per avere un OnePlus 6 da recensire e poi tenere E spunta un dettaglio

Tumori : Torna Race for the cure - spot d’autore firmato Francesca Archibugi : Lo sguardo e il tocco di una regista sensibile come Francesca Archibugi per raccontare le difficoltà delle donne nel lottare contro il tumore al seno. Archibugi ha realizzato lo spot ufficiale per il lancio della 19esima ‘Race for the cure 2018‘, dal 17 al 20 maggio a Roma. L’evento è la più grande manifestazione per la lotta al cancro al seno in Italia e nel mondo. Tra gli interpreti dello spot: Carolina Crescentini, Pamela ...

Pappa e ciccia - riTorna la coppia Leslie e Leonard da The Big Bang Theory : Negli Stati Uniti sta andando in onda, con risultati d’ascolto eccezionali, la nuova stagione di Pappa e ciccia (Roseanne il titolo originario). Sono tornati tutti gli interpreti principali e nel nuovo episodio pure un ex divenuto molto famoso negli anni: Johnny Galecki ovvero il Leonard Hofstadter di The Big Bang Theory. Le due serie infatti non si contendono solo Sara Gilbert, Leslie Winkle nella sit-com geek, ma anche appunto Johnny che ...

The Voice of Italy : Emanuele Tornabene da bullizzato a cantante che strega tutti : Ieri sera, 12 aprile 2018 è andata in onda su Rai 2 l'ultima puntata delle blind auditions di The Voice of Italy e come sempre i quattro giudici Al Bano, Cristina Scabbia, Francesco Renga e J-Ax hanno scelto i loro concorrenti per completare i loro rispettivi team. Il compito per la giuria non è stato affatto semplice, in quanto i talenti convincenti sono stati davvero numerosi. Uno di questi è stato sicuramente Emanuele Tornabene, giovanissimo ...

The Voice 2018 - Roberto Tornabene e il bullismo : canta “River” e strega J-Ax : La storia di Roberto Tornabene, concorrente di The Voice 2018 vittima di bullismo Prima di esibirsi sul palco di The Voice 2018, Roberto Tornabene racconta la sua storia su Rai2. In passato, confessa il ragazzo in tv, è stato vittima di bullismo. Questo il suo racconto a Costantino Della Gherardesca: “I bulli? Mi prendevano in giro. […] L'articolo The Voice 2018, Roberto Tornabene e il bullismo: canta “River” e strega ...

Roberto Pio Tornabene a The Voice tra il bullismo e il ricordo di Ti Lascio una canzone : Nel 2015 ha preso parte a Ti Lascio una canzone e oggi sale Roberto Pio Tornabene a The Voice è alla ricerca della sua rivincita, di una svolta che possa regalargli finalmente la possibilità di vivere di musica. Il giovane cantante all'epoca aveva solo 13 anni e adesso, 16enne si presenta su Rai2 accompagnato dai suoi genitori per salire sul palco del talent show e ottenere almeno un sì dai 4 giudici. Solo otto posti ancora disponibili per ...

Yakuza 6 : la leggenda del Dragone di Dojima Torna in vita nella serie live action “Stories of the Dragon : The Legend of Kazuma Kiryu” : SEGA ha rilasciato una serie di cortometraggi live action di Yakuza 6: The Song of Life, il nuovo episodio della serie già recensito sulle nostre pagine. Questi cortometraggi, prodotti in collaborazione con Liquid Advertising e diretti da Christopher Ewing, sono stati interamente girati a Tokyo, Giappone. Trattano della leggenda del Dragone di Dojima dal punto di vista di tre individui che hanno assistito al cambiamento della propria vita e ...

Wolfenstein 2 : The New Colossus per Switch Torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay : L'annuncio di Wolfenstein 2: The New Colossus per Switch, insieme a DOOM, è stata una vera sorpresa per tutti gli utenti della console di Nintendo che richiedevano a gran voce giochi "più maturi".Lo sparatutto si è mostrato per la prima volta in un video di gameplay in direct feed al PAX East di Boston, ora, grazie alla segnalazione di Gamingbolt, possiamo tornare a vedere in azione Wolfenstein 2: The New Colossus per Switch nel nuovo filmato di ...

Nel penultimo episodio di The Walking Dead 8 Negan Torna ad uccidere : anticipazioni 9 aprile : penultimo episodio di The Walking Dead 8 quello in onda oggi, 9 aprile, su Fox a partire dalle 21.10. Siamo ormai ad un passo dal finale e da quello che potrebbe essere il grande scontro che lascerà tutti con il fiato sospeso fino alla prossima stagione, la nona, già annunciata mesi fa. In "Worth", questo il titolo inglese dell'episodio, Negan è finalmente tornato a casa prendendo posto nel suo Santuario e mettendo insieme i puntini di quello ...

Heather Parisi/ Serale Amici 2018 : dopo NemicAmatissima si Torna in Italia con un inedito ruolo di giudice : Heather Parisi, Serale Amici 2018: dopo NemicAmatissima al fianco di Lorella Cuccarini, l'americana torna in Italia con un inedito ruolo di giudice per il programma di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 05:38:00 GMT)

Torna The Librarians 4 su Paramount Channel dopo la pausa - trame 5 e 12 aprile : dov’è Cassandra? : La scorsa settimana vi avevamo segnalato la messa in onda di The Librarians 4 su Paramount Channel con gli episodi sette e otto della quarta stagione. Il canale 27 del digitale terrestre non ha però trasmesso l'appuntamento con la serie fantasy comedy per riproporlo questa sera, 5 aprile. Di seguito vi riportiamo le anticipazioni sugli episodi in onda su Paramount Channel. Nel 4×07, dal titolo “… e la foresta disincantata”, Flynn ha ...

Kat Graham Torna sul set : Bonnie Bennet di The Vampire Diaries ottiene un doppio ingaggio : Il periodo di riposo è finito e Kat Graham torna sul set per un doppio ingaggio. Al momento per lei non si parla di serie tv ma di due pellicole le cui riprese la terranno impegnata nei prossimi mesi dopo quasi due anni dalla fine di The Vampire Diaries. La strega della famosa serie ama molto anche la musica e in questo periodo si è lasciata andare ai suoi interessi al di fuori della recitazione ma, a quanto pare, per lei è arrivato il ...

Torna "Cartoons on the bay" - il festival dell'animazione : un appuntamento importante. Non solo per i ragazzi, ma soprattutto per tutta l'industria dell'audiovisivo che gira attorno alla produzione di cartoni e film animati. È 'Cartoons on the bay' che, ...

Cast e personaggi di Divorce 2 : Sarah Jessica Parker di Sex and The City Torna su Sky Atlantic : Cast e personaggi di Divorce 2 sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Sky Atlantic e, in particolare, a tutti coloro che hanno amato Sarah Jessica Parker in Sex and The City. Sarà lei la protagonista della serie proprio come è stato nella prima stagione con il ruolo che le è valso la candidatura come miglior attrice ai Golden Globes dello scorso anno, ovvero Frances Dufresne. Ci sarà ancora lei al centro dei nuovi episodi della serie ...

Niente più Sex and the City : Sarah Jessica Parker Torna con 'Divorce' : Smessi i panni dell'iconica Carrie Bradshaw in Sex and the City, Sarah Jessica Parker torna nel ruolo che le è valso la candidatura come miglior attrice ai Golden Globes dell'anno scorso, quello di ...