Torna il racconto di Roma antica con filmati e spettacoli

Germania - camion su folla : ci sono morti e feriti. Torna la paura terrorismo - la dinamica è sempre la stessa. Il racconto dei presenti è choc. Tutti i dettagli : Attentato tremendo in Germania . Torna la paura terrorismo . Un furgone si è lanciato su alcuni passanti nella città di Münster, provocando almeno tre morti e circa trenta feriti, di cui sei in pericolo di vita. Le autorità stanno trattando la situazione come un attacco terroristico. L’attentato è avvenuto nei pressi della piazza Kiepenkerl, nella città vecchia. Tra le vittime c’è anche il guidatore, che si è ucciso sparandosi ...

In Kenya a 93 anni per fare volontariato - nonna Irma è Tornata in Italia : ecco il suo racconto : nonna Irma ormai è diventata una star del web. A 93 anni è partita alla volta del Kenya per fare volontariato: la sua foto all'aeroporto, con bastone e trolley, aveva fatto il giro del mondo.