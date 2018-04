Torna il Premio Strega Mixology rivolto ai barman e barlady italiani

Vodafone Happy Friday Torna con un nuovo regalo e permette di valutare il premio ricevuto : Come ogni venerdì torna la promozione Vodafone Happy Friday, con un nuovo regalo. Questa settimana, oltre al nuovo regalo, Vodafone introduce la possibilità di valutare il regalo ricevuto, per aiutare il gestore a offrire regali sempre più interessanti. L'articolo Vodafone Happy Friday torna con un nuovo regalo e permette di valutare il premio ricevuto proviene da TuttoAndroid.

Malala - la giovane premio Nobel Torna a casa dopo sei anni : “Il giorno più bello”. A Mingora fu ferita dai talebani : Malala Yousafzai, la giovane premio Nobel per la Pace pachistana gravemente ferita nel 2012 dai talebani per la sua attività a favore dell’istruzione delle bambine, dopo sei anni è riuscita a tornare nella sua casa di Mingora, la città della Valle dello Swat dove ha vissuto fino ai 12 anni. “La giornata più bella della mia vita”, l’ha definita. Malala è stata portata con i genitori ed il fratello a bordo di un elicottero ...

Malala Yousafzai - il premio Nobel per la Pace Torna nella sua città in Pakistan dopo sei anni : “Mai stata così felice” : La giovane premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai è tornata in Pakistan, a Mingora, la sua città natale nella Valle dello Swat. La ragazza, oggi ventenne, nel 2012 dopo una giornata a scuola scampò ad un attacco dei talebani che le spararono alla testa per la sua attività a favore dell’emancipazione delle bambine e ora, con i familiari, ha voluto tornare a visitare proprio quella scuola. La visita, rimasta in dubbio fino all’ultimo momento, ...

Malala Torna in Pakistan 6 anni dopo l’agguato dei talebani : il Premio Nobel in lacrime : Il Premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, è tornata nel suo Pakistan per la prima volta da quando un talebano le sparò mentre tornava a casa da scuola. “Sognavo di tornare in Pakistan da cinque anni”, ha detto la giovane attivista senza trattenere le lacrime.Continua a leggere

Torna “La Pellicola d’Oro” - il premio dedicato alle Maestranze del cinema : Si svolgerà venerdì 4 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VIII^ edizione de “La Pellicola d’Oro”, il prestigioso premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, l’ideatore del premio. Tra i film che quest’anno concorreranno per l’ambito ...

Telegatti - il Gran Premio della Tv riTorna su Canale 5 : Bella notizia per i nostalgici dei Telegatti: il Gran Premio Internazionale della Televisione ritorna il prossimo autunno in tv su Canale 5 Il Gran Premio Internazionale della Televisione conosciuto anche come la Notte dei Telegatti ritorna finalmente in televisione. A confermare la notizia è il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni in occasione della conferenza stampa di presentazione di un volume interamente dedicato al concorso. Telegatti tornano ...

Telegatto / Il premio della TV Torna : data e prime anticipazioni - “Felici di Tornare dopo dieci anni” : Telegatto, il premio della televisione torna in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: ecco la data e le prime anticipazioni, “Felici di tornare dopo dieci anni”.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:48:00 GMT)

A Catania riTorna l'undicesima edizione del Vernissage Moda Premio Bellini 2018 [FOTO] : Accanto ai personaggi del mondo dell'imprenditoria siciliana prenderanno parte alla serata grandi nomi del panorama nazionale ed internazionale. Saranno presenti, solo per citarne alcuni: lo stilista ...