The Art Side 2018 - II edizione

Xiaomi Mi MIX 2 - Mi Note 3 - Redmi 5 Plus e molti altri smartphone in promo su LightinThebox : Ancora tanti smartphone Xiaomi in offerta da Lightinthebox, che propone Xiaomi Mi MIX 2 a un ottimo prezzo, insieme a Mi Note 3, al nuovissimo Redmi 5 Plus e ad altri gadget. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2, Mi Note 3, Redmi 5 Plus e molti altri smartphone in promo su Lightinthebox proviene da TuttoAndroid.

The Librarians 5 ci sarà? Anticipazioni ultimi episodi della quarta stagione in onda il 19 aprile : The Librarians 5 ci sarà? Su Paramout Channel si chiude l'avventura dei Bibliotecari con gli ultimi episodi della quarta stagione, in onda stasera 19 aprile. Lo spin-off della saga televisiva The Librarian è stato sempre accolto positivamente dal pubblico, che per quattro anni ha seguito con passione Eve, Cassandra, Jacob, Ezekiel, Jenkins e Flynn a spasso per il mondo, alla ricerca di artefatti magici. Si intitola "...e la prova del ...

Tour of The Alps - Sanchez vince quarta tappa. Pinot si conferma leader : Ancora un successo per l'Astana al Tour of the Alps, dopo quelli di Pello Bilbao a Folgaria e Miguel Angel Lopez sull'Alpe di Pampeago. Nella quarta tappa, da Chiusa a Lienz di 134.3 chilometri, ha ...

Ciclismo - Tour of The Alps : quarta tappa Chiusa-Lienz : 134,3 km con due gran premi della montagna: il Terento e il Bannberg - La quarta tappa del Tour of Alps riparte con il francese Thibaut Pinot in maglia ciclamino di nuovo leader. 134,3 km da Chiusa a ...

The Originals 5 riparte da Hope - Klaus e Caroline : l’inizio della fine a casa Salvatore : È buffo rivedere casa Salvatore piena di giovani "speciali" e bisognosi di aiuto senza ascoltare i commenti pungenti di Damon, The Originals 5 riparte dalla casa che per anni ha ospitato i due fratelli di The Vampire Diaries perché, come largamente anticipato da rumors e sinossi, Hope si trova lì ormai da sette anni, al sicuro da tutto e da tutti. La magia che batte nei Mikaelson è una bomba ad orologeria e fino ad allora tutti dovranno stare ...

Dalla pagina allo schermo : Heart of The sea – Le origini di Moby Dick e Pan – viaggio sull’isola che non c’è sono su Infinity : Heart of the sea - Pan Il dialogo tra letteratura e cinema è sempre stato uno dei più creativi e imprevedibili: lasciatevi sorprendere da due titoli del catalogo Infinity in cui le immagini danno forma alle parole. Heart of the sea- Le origini di Moby Dick è la trasposizione cinematografica del libro che, nel 2000, ha ricostruito l’incredibile e tragica vicenda della baleniera ottocentesca Essex che, a sua volta, ha ispirato (almeno in parte) ...

The Florenxe Experiment - ecco il brivido dell'arte con lo scivolo : Servizio di Letizia Cini / È arrivato il giorno del "The Florenxe Experiment", progetto artistico multidisciplinare che studia l'interazione tra esseri umani e piante attraverso l'installazione di due ...

Mad Entertainment vince a Cartoons on The Bay - primo premio a 'Hope' : Un toccante racconto di formazione e memoria, una divertente storia di integrazione e due inventori un po' folli che spiegano la scienza divertendo. Sono i tre progetti scelti dalla giuria del Pitch Me! 2018 a Cartoons on the Bay , il festival del crossmediale e dell'animazione televisiva promosso da Rai e organizzato da Rai ...

Justin Bieber al Coachella 2018 - dal rifiuto di partecipare al concerto di The Weeknd all’outfit in ciabatte e calzettoni (foto e video) : Avvistato anche Justin Bieber al Coachella 2018: il cantante canadese non si esibirà come headliner del Festival, ma parteciperà come ospite! In un modo o nell'altro Justin Bieber riesce sempre ad avere i riflettori puntati su di sé. Arrivato da poco all'Empire Polo Club di Indio, Justin Bieber ha da subito catturato l'attenzione mediatica per il suo outfit stravagante: la popstar si è presentata in un completo hawaiano leggero, con dei ...

The Affair 4 - il nuovo promo della quarta stagione (VIDEO) : The Affair 4 promo & news – La serie Tv si prepara al debutto della sua quarta stagione, che come sappiamo avrà luogo il 17 giugno 2018 su Showtime. Abbiamo già approfondito alcune anticipazioni su trama e cast della quarta stagione e le new entry che vedremo nei nuovi episodi. Ora si tratta di tirare le somme: cose succederà in The Affair 4? Il promo ci svela un recap ed alcuni dettagli importanti. The Affair 4, il promo della quarta ...

The Match - Meluzzi : “Sparare è legittima difesa”. Fusaro : “Sarà il far west e la sicurezza apparterrà ai ricchi” : Sparare per difendersi è giusto o sbagliato? A ‘The Match’, stasera, 13 aprile alle 23,30 su Nove, Andrea Scanzi arbitra il confronto tra il filosofo Diego Fusaro e lo psichiatra Alessandro Meluzzi, primate della Chiesa ortodossa italiana e presidente dell’Unavi (Unione nazionale vittime di aggressioni violente), l’associazione che si batte per la tutela delle vittime di reati violenti. “Entra un ladro in casa, è lecito sparare o ...

Ascolta The Artscience Remixes - nuovo EP di Kaytranada e Robert Glasper : ... The Artscience Remixes, nuovo EP di Kaytranada e Robert Glasper che uscirà fisicamente il 21 aprile, lo puoi già Ascoltare in streaming qui sotto. L'EP contiene 8 tracce che sono una rivisitazione ...

The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition : parte oggi il weekend di gioco gratuito su Steam : Bethesda ha annunciato che The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition sarà giocabile gratuitamente questo fine settimana su Steam. I giocatori PC possono scaricare subito il gioco e provarlo liberamente fino al 16 aprile.Inoltre, come segnala DSOGaming, Bethesda offre il gioco con uno sconto del 50%, il che significa che è possibile acquistarlo per 19,99€.L'edizione Speciale di Skyrim include il gioco completo e i componenti aggiuntivi ...