TERZA EDIZIONE DI FASHION FOR WOMEN

Palermo : al via domani la TERZA EDIZIONE de 'La Via dei librai' (2) : (AdnKronos) - “La Via dei Librai - ha detto il sindaco Leoluca Orlando durante la conferenza stampa di presentazione - costituisce un passaggio fondamentale verso la formalizzazione e la promozione del Patto per la lettura per la Città di Palermo che, coinvolgendo attori pubblici e privati, sarà uno

VENOSA : TERZA EDIZIONE FESTIVAL DEL LIBRO BORGO D'AUTORE : Ancora una volta saranno tantissimi gli appuntamenti in calendario, tra presentazioni di libri, incontri con gli autori e con gli editori, dibattiti, laboratori, spettacoli, performance artistiche, ...

Palermo Al via sabato 21 aprile la TERZA EDIZIONE di "Verba Manent". : I tre spettacoli chiudono la 'Trilogia dedicata al tema del Limite', cifra stilistica della Compagnia, limite inteso quale risorsa drammaturgico-creativa per la definizione di qualsivoglia atto d'...

Verba Manent : arriva la TERZA EDIZIONE al Teatro Biondo di Palermo : Verba Manent: la terza edizione a Villafrati Correranno sul filo sottile delle relazioni uomo e donna, insegnante e allievo, vittima e carnefice, amico e amica gli spettacoli che proporrà la terza ...

Slimefest - TERZA EDIZIONE a Mirabilianda presenta Shade : Slimefest torna per il suo terzo anno di fila ma questa volta ha scelto Mirabilandia dove dare inizio alle danze e scatenarsi tra fiumi di slime verde. E come conduttore dell’evento organizzato da Nickelodeon questa volta sul palco sale Shade, il rapper, attore attore, doppiatore, freestyler e stand up comedian italiano, con uno stile ironico e irriverente che lo ha portato a diventare uno dei più giovani hit maker del momento. Shade si è ...

Slimefest - TERZA EDIZIONE a Mirabilianda presenta Shade : Slimefest torna per il suo terzo anno di fila ma questa volta ha scelto Mirabilandia dove dare inizio alle danze e scatenarsi tra fiumi di slime verde. E come conduttore dell’evento organizzato da Nickelodeon questa volta sul palco sale Shade, il rapper, attore attore, doppiatore, freestyler e stand up comedian italiano, con uno stile ironico e irriverente che lo ha portato a diventare uno dei più giovani hit maker del momento. Shade si è ...

La bella siciliana Manuela Ventura torna su RaiUno nella TERZA EDIZIONE di “Questo nostro amore 80” : Da Domenica 1 Aprile 2018 torna su Rai1 torna l’attesissima terza edizione della fiction “Questo nostro amore 80”,regia di Isabella Leoni, con protagonista Manuela Ventura, ancora una volta nei panni di Teresa Strano. Dodici episodi in sei puntate. La ricordiamo sin dal debutto della prima serie la signora Strano, moglie-madre siciliana emigrata a Torino negli anni del boom del Belpaese. E’ la signora della porta accanto Teresa che si ...

La TERZA EDIZIONE Festival giovani di Gaeta dal 10 al 13 aprile : Gaeta, , askanews, - Conto alla rovescia per la terza edizione del Festival dei giovani, che si svolgerà a Gaeta dal 10 al 13 aprile. Una iniziativa che si snoderà tra oltre 200 eventi e migliaia di ...

Turismo - TERZA EDIZIONE per gli Italia Travel Awards : Roma, , askanews, - Sarà il The Church Palace quest'anno ad ospitare la serata finale per l'assegnazione delle preziose statuette di Italia Travel Awards 2018 e ad accogliere in una cornice ...

Summit Expert Bash : la TERZA EDIZIONE si svolgerà a novembre a Catania : La Sicilia sarà di nuovo protagonista e Regione ospitante del Mediterranean Summit Expert Bash: convegno dedicato ai temi del ringiovanimento, della medicina antietà e del benessere. Lo stesso, organizzato da Mediaging Srl, si terrà dal 9 all’11 novembre 2018 ad Aci Castello, presso gli spazi dello Sheraton Catania Hotel & Conference Center. I temi e le linee guida Oggetto dell'incontro di quest'anno, saranno i temi di condivisione e ...

Tutte le novità della TERZA EDIZIONE di Italia Travel Awards : Roma, 28 mar. , askanews, Sarà il The Church Palace quest'anno ad ospitare la serata finale per l'assegnazione delle preziose statuette di Italia Travel Awards 2018 e ad accogliere in una cornice ...

SUMMIT EXPERT BASH " BODY AND SKIN HEALTH - A CATANIA LA TERZA EDIZIONE A NOVEMBRE. : "Ci saranno tante novità " preannuncia Fabrizio Melfa, specialista in Scienza dell'Alimentazione e medico estetico, docente al Master di Medicina Estetica dell'Università di Pavia, fondatore e ...

MUSART 2018 : Roberto Bolle e Jethro Tull tra i nomi del grande Festival giunto con successo alla TERZA edizione : I biglietti per gli spettacoli di MUSART Festival 2018 sono disponibili in prevendita nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804 e online su www.ticketone.it . Per chi lo ...

Rea Palus Race 2018 - "rush finale" per l'allestimento della TERZA edizione : Mancano meno di 30 giorni alla sirena d'inizio del 7 aprile e anche gli ultimi preparativi diventano una corsa per il comitato organizzativo della Rea Palus Race , evento di Obstacle Course Racing che ...