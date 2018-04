Terremoti | una delegazione di esperti giapponesi in Abruzzo per scoprire le tecniche

Terremoti - Loreto (Ancona) : un’esercitazione simulerà l’emergenza dopo una scossa magnitudo 5.1 : Il 4 maggio Loreto (Ancona) sarà protagonista di uno scenario conseguente a una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 con epicentro sulla costa tra Marcelli e Porto Recanati, con conseguente allestimento della base logistica presso l’Aeronautica Militare-Centro di formazione Aviation English di Loreto, la richiesta di soccorso da parte degli studenti dell’Istituto Einstein-Nebbia con evacuazione della scuola, ricerca e recupero de ...

Terremoti - la profezia : il 28 aprile un sisma distruggerà una città italiana Video : Si avvicina sempre di più il giorno in cui dovrebbero avvenire, secondo una #profezia che sta diventando virale sul web, tre fortissimi Terremoti in tre diverse citta', di cui una in Italia e in particolare in Campania. A proclamare tali messaggi, a suo dire divini, è una profetessa di origini brasiliane, Gustan Luciane Johansson, che è convinta di aver saputo direttamente da Dio dell’imminente catastrofe. Secondo tali messaggi il Signore le ...

Terremoti - la profezia : il 28 aprile un sisma distruggerà una città italiana : Si avvicina sempre di più il giorno in cui dovrebbero avvenire, secondo una profezia che sta diventando virale sul web, tre fortissimi Terremoti in tre diverse città, di cui una in Italia e in particolare in Campania. A proclamare tali messaggi, a suo dire divini, è una profetessa di origini brasiliane, Gustan Luciane Johansson, che è convinta di aver saputo direttamente da Dio dell’imminente catastrofe. Secondo tali messaggi il Signore le ...