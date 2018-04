Te lo faccio vedere sul cellulare La frase che scatena i social sul Gf

Grande Fratello tarocco come l'Isola dei famosi : 'Dopo te lo faccio vedere...'. Frase rubata - tutti sputtanati : Il Grande Fratello come l' Isola dei famosi : tutto tarocco ? Il dubbio è lecito, almeno dopo aver captato un dialogo tra Veronica Satti e il Ken di Civitavecchia , che avrebbe risposto alla ...

“Fermi tutti : adesso basta!”. Isola - anche Barbara D’Urso perde le staffe. A Pomeriggio 5 interrompe l’ospite e sbotta : “L’ho chiesto alla produzione - lo porto qui e ve lo faccio vedere” : E Barbara D’Urso perse le staffe. La padrona di casa di Pomeriggio 5 si è vista costretta a intervenire, o forse sarebbe più appropriato dire ‘sbottare’. L’argomento è l’Isola dei Famosi. Come accade durante ogni reality targato Mediaset, Carmelita riserva un ampio spazio agli ex concorrenti, i familiari dei vip ancora in gioco e le polemiche che montano di settimana in settimana. C’è da dire che con ...