Superbike oggi (sabato 21 aprile) - GP Olanda 2018 : gli orari e il programma di Superpole e gara-1. Come vederle in tv : oggi sabato 21 aprile si disputano le qualifiche e la gara1 del GP di Olanda 2018, prova valida per il Mondiale Superbike. Sul mitico tracciato di Assen i piloti si daranno battaglia per la Superpole e poi torneranno in pista per la prima gara che assegna punti importanti in ottica classifica generale: Jonathan Rea cercherà di allungare ma le Ducati tenteranno di rispondere al Campione del Mondo in sella alla Kawasaki. Chaz Davies e Marco ...