Superbike - GP Olanda 2018 : quando si corre gara-2? Programma - orari e tv di domenica 22 aprile : Il Gran Premio di Olanda della Superbike scenderà in pista domani per Gara-2, per il secondo round di emozioni presso il “Tempio della velocità” di Assen. Il campionato riservato alle derivate di serie è pronto a rivivere il duello tra Kawasaki e Ducati, con il campione del mondo in carica Jonathan Rea pronto a sfidare il suo compagno di scuderia Tom Sykes autore, va detto, di un inizio di stagione sotto le aspettative e, ...

Superbike - GP Olanda 2018 : risultati Superpole e griglia di partenza. Alexander Lowes in pole position - beffato Rea. Marco Melandri quinto : Alexander Lowes sorprende tutti nelle qualifiche del GP di Olanda, quarta tappa del Mondiale Superbike, e conquista la pole position con grande autorevolezza. Il britannico è riuscito a tirare fuori il meglio della sua Yamaha e a stampare un convincente 1:34.066 con il quale è riuscito a lasciarsi alle spalle Jonathan Rea, grande favorito della vigilia. Il Campione del Mondo in carica e leader della classifica generale accusa un ritardo di ...

Superbike oggi - sabato 21 aprile - - GP Olanda 2018 : gli orari e il programma di Superpole e gara-1. Come vederle in tv : ... Come SEGUIRLO IN DIRETTA TV E STREAMING La Superpole e la gara1 del GP di Olanda 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. La gara1 sarà ...

Superbike oggi (sabato 21 aprile) - GP Olanda 2018 : gli orari e il programma di Superpole e gara-1. Come vederle in tv : oggi sabato 21 aprile si disputano le qualifiche e la gara1 del GP di Olanda 2018, prova valida per il Mondiale Superbike. Sul mitico tracciato di Assen i piloti si daranno battaglia per la Superpole e poi torneranno in pista per la prima gara che assegna punti importanti in ottica classifica generale: Jonathan Rea cercherà di allungare ma le Ducati tenteranno di rispondere al Campione del Mondo in sella alla Kawasaki. Chaz Davies e Marco ...

Superbike - Round Olanda 2018 : risultato e classifica prove libere. Michael van der Mark chiude davanti a MarcoMelandri - quarto Rea : Dopo aver dominato le prime due sessioni si ferma solamente in quarta posizione il leader della classifica generale, il campione del mondo in carica Jonathan Rea , Kawasaki, in 1:35.518 , ...

Superbike - Round Olanda 2018 : risultato e classifica prove libere. Michael van der Mark chiude davanti a Melandri dopo le prime tre sessioni - quarto Rea : L’olandese Michael van der Mark (Yamaha) conclude con il miglior tempo le prime tre sessioni di prove libere del Gran Premio di Olanda della Superbike che si corre ad Assen. Il portacolori del team Pata Yamaha ha fatto segnare il record nella FP3 con il tempo di 1:35.156, lasciando Marco Melandri (Ducati) a 243 millesimi. Anche il ravennate è stato in grado di piazzare il suo miglior crono nel terzo ed ultimo turno di giornata, trascinando ...

