Super caldo sulle Alpi | a Cortina torna la cascata della Tofana di Rozes

Meteo Italia - Super caldo al Centro/Nord : record di Aprile stravolti in Toscana e Liguria [DATI] : caldo record in queste ore sull’ Italia . Ieri, Venerdì 19 Aprile 2018, tra le stazioni ufficiali della rete Meteo rologica dell’Aeronautica Militare e dell’ENAV, la temperatura più alta è stata quella di Trento con +29,9°C. Ma le Regioni con gli scarti più clamorosi rispetto alla media del periodo sono state Liguria e Toscana , con valori di 13°C super iori alla norma. Alcune stazioni Meteo rologiche hanno stravolto i precedenti ...

