Studenti della Rogasi premiati a Milano

Il video della 13enne nuda diventa virale al liceo : dodici Studenti costretti ai "lavori utili" : dodici studenti di un liceo scientifico del centro di Milano sono stati sospesi dalle lezioni e costretti a "lavori socialmente utili" dopo aver scaricato e diffuso un video hard di una compagna di scuola...

Scuola - l'allarme della Fondazione Agnelli : tra dieci anni un milione di Studenti in meno : Prevista una perdita di 55mila cattedre. La soluzione: classi meno numerose, compresenza e attività pomeridiane

Amici - ecco gli Studenti ammessi al serale e la composizione della Squadra Bianca e di quella Blu : ROMA - Il 7 aprile Maria De Filippi darà il via, su Canale 5, al rinnovato serale di ' Amici ', seguito da Leggo.it . Per via delle feste di Pasqua la puntata è stata registrata e la conduttrice ha ...

Amici - ecco gli Studenti ammessi al serale e la composizione della Squadra Bianca e di quella Blu : ROMA - Il 7 aprile Maria De Filippi darà il via, su Canale 5, al rinnovato serale di ' Amici ', seguito da Leggo.it . Per via delle feste di Pasqua la puntata è stata registrata e la conduttrice ha ...

“Riciclo aperto” : 200 Studenti hanno visitato l’impianto di recupero e selezione della Mia Srl di Santa Domenica Talao : In occasione dalla campagna nazionale “Riciclo aperto”, promossa ed organizzata da Comieco, consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, oltre 200 studenti, hanno visitato l’impianto di recupero e selezione della Mia Srl di Santa Domenica Talao per assistere, il presa diretta, alle diverse fasi del ciclo del riciclo di carta e cartone. I giovani studenti, prima della visita nel cuore dell’impianto di ...

Vaccini - "in Lombardia oltre 25mila Studenti non in regola" : i dati della Regione : L'assessore al Welfare sui rischi per chi non ha portato la documentazione richiesta entro il 10 marzo: fino ai sei anni si resta fuori scuola, poi sanzioni...

Università di Berkeley ha 150 anni - culla della rivolta degli Studenti e primati Nobel : E' uno degli atenei più famosi al mondo, fu al centro del movimento di protesta giovanile degli anni '60 in America, e tra i suoi professori conta ben 94 premi Nobel: l'Università della California, a ...

Pompei - Migliaia di Studenti in strada per la Giornata della Memoria delle vittime di mafia. Libera : «Non sono morti invano» : Gli ultimi articoli di Cronaca Grande Progetto Pompei - Via Libera alla riqualificazione del vesuviano: i primi cantieri entro il 2018 Castellammare - Villa sommersa dalla melma, il day after. ...

Gli Studenti della Liguria all’Arpal : “Mettete l’allerta - domani fate chiudere le scuole” : “Dal 2017 ci arrivano decine di richieste da parte di studenti e alcuni insegnanti di elevare l’allerta a ogni perturbazione. Provengono prevalentemente dall’Imperiese e molte sono decisamente poco educate se non minacciose“: commentano così dall’Arpal in riferimento alla notizia anticipata dal Secolo XIX sui messaggi inviati dagli studenti che chiedono all’Agenzia regionale per la protezione ...

Roma - il live show sul Giudizio universale incanta gli Studenti all'Auditorium della Conciliazione : Una folla di studenti ha invaso l'Auditorium Conciliazione di Roma per la prima per le scuole del live show ' Giudizio universale, Michelangelo and The secrets of the Sistine Chapel ' , firmato da ...

"Il lungo ed affascinante viaggio della ricerca sulle cellule staminali" : a Modena incontro con gli Studenti delle scuole superiori : ... l'evento consolida con la decima edizione la sua dimensione internazionale, raggiungendo il numero record di 10 paesi europei coinvolti, a testimonianza del crescente interesse verso la scienza e la ...

Studenti della Lettonia a Magione : ...del territorio Magionese hanno fatto seguito laboratori comuni con gli insegnanti di musica dell'indirizzo musicale e una mattinata in cui Studenti italiani e lettoni si sono esibiti in spettacoli di ...

Giorgia Meloni denuncia : 'Lo schifo della sinistra - come rovinano gli Studenti universitari' : L'ultima battaglia di Giorgia Meloni ? In difesa degli studenti universitari. La battaglia piove su Facebook, dove la leader di Fratelli d'Italia tuona: 'Fondi insufficienti e nuovi parametri Isee: ...

Regione - in Prima commissione gli Studenti del progetto 'PeoSchool' sul programma di lavoro 2018 della Commissione europea : All'audizione, che è stata trasmessa in diretta streaming sul canale youtube , https://goo.gl/1SyUTF , dell'Assemblea legislativa, hanno preso parte la presidente dell'Assemblea legislativa Donatella ...