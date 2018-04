Stop test | Trump | da Kim Jong-un grande notizia per il mondo intero

Kim : "Stop ai test nucleari" : Una svolta, salutata con entusiasmo dal presidente degli Stati Uniti: "È una buona notizia per il mondo, un grande progresso. Ora attendo il nostro summit", ha scritto su Twitter Donald Trump.

Corea del Nord - la svolta di Kim Jong-un 'Da oggi Stop ai test missilistici - pronti a chiudere sito nucleare' : Da un lato bisognerà fornire a Kim delle sicurezze per il suo regime, e un po' di soldi per risollevare un'economia stritolata dalle sanzioni. Dall'altro creare un protocollo per il disarmo sotto ...

De Magistris contesta Stop tifosi Napoli : Sarebbe un bel segnale di sport". Secondo il sindaco quella di domenica "è una grande sfida tra la Juventus squadra che sta vincendo tutto e il Napoli che sta giocando un grande calcio e che non ...

«Stop alle auto a Nervi? Durante Euroflora il test sulla pedonalizzazione» : Bucci: il parcheggio delle Ferrovie può essere destinato ad altro. Tursi prepara un piano per il recupero dei Parchi dopo la rassegna

24 ORE NONStop TESTI PAG. : SIRIA: TASS, ALMENO 20 MORTI IN BASE IRANIANA AD ALEPPO 'VISTI AEREI NELLA ZONA, MA NON IDENTIFICATI' TELEVIDEO E' ANCHE SUL DIGITALE 450

Bardonecchia - Parigi : "C'è un accordo - tutto legittimo" | Il Viminale valuta uno Stop agli sconfinamenti - proteste con l'ambascatore : Esplode la polemica politica dopo la segnalazione di Rainbow4Africa: gli agenti erano armati ma secondo Parigi c'è un accordo del 1990 che lo permette. Comunque il governo italiano si è fatto sentire con l'ambasciatore transalpino e il Viminale valuta la sospensione dell'intesa transfrontaliera

Toyota - Stop a test senza guidatore : 1.39 La Toyota ha deciso di sospendere i test di guida autonoma sulle strade pubbliche americane dopo l'incidente avvenuto in Arizona dove un'auto Uber senza conducente ha investito ed ucciso una donna. Lo ha detto un portavoce della Toyota al Dallas Morning News, precisando che aveva in corso dei test per il suo programma 'chauffeur' autonomi in California e in Michigan.

Incidente Uber - Stop test auto autonome : 20.35 In seguito a un Incidente mortale a Tempe, in Arizona, Uber sospende i test delle auto autonome in tutte le città dove sono in corso. L'auto di Uber era in modalità autonoma, con un guidatore in carne e ossa per sicurezza, quando una donna è stata investita mentre attraversava la strada. "Collaboriamo con le attività locali nelle indagini sull' Incidente", dice l'azienda. Poche settimane fa,il governatore dell' Arizona aveva autorizzato ...

Un veicolo autonomo di Uber investe e uccide una donna : Stop ai test : Un’automobile a guida autonoma di Uber ha investito una donna a Tempe, in Arizona. La vittima, a causa delle ferite, è morta nelle ore successive in ospedale, come riporta la stampa americana. L’incidente è avvenuto la scorsa notte, durante un test di un suv a guida autonoma della popolare app per prenotare passaggi in auto. La donna ha attraversato la strada nel momento in cui il veicolo sopraggiungeva ed è stata travolta. A causa di questo ...