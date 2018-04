Stato-mafia | condanne eccellenti e polemiche Ora si aspettano le motivazioni

Di Maio : sentenza Stato-mafia è spartiacque - inizia nuovo futuro : Rho, 21 apr. , askanews, - "Siamo in un momento del Paese da ieri in cui stiamo riscrivendo i libri di storia, un nuovo futuro". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luig Di Maio, a proposito della ...

Stato-mafia - dopo le condanne eccellenti e le polemiche si aspettano le motivazioni : Le condanne pesano sulla scena politica. La sentenza infatti chiama in causa Berlusconi attraverso un suo fedelissimo come Marcello Dell'Utri. Si attende di poter entrare nel dettaglio del giudizio ...

Trattativa Stato-Mafia - grazie a chi ha fatto sforzi immani per arrivare alla ‘semplice’ verità : Ieri pomeriggio, dopo la sentenza, mi ha chiamata Salvatore Borsellino… è stato difficile trovare parole appropriate da usare e quelle parole non sono arrivate nemmeno oggi. È stato difficile anche gioire al cento percento. Ho pensato agli sforzi immani che alcuni (pochi) uomini devono sobbarcarsi per arrivare alla “semplice” verità, alla solitudine che spesso li circonda, al sarcasmo che i loro detrattori usano per criticare ...

Trattativa Stato-mafia - Di Battista (M5s) : “Berlusconi è un po’ nervoso… oggi sentenza storica. Per me giornata meravigliosa” : “Se qualcuno è venuto qui per sentirmi commentare Berlusconi, gli dico: non mi interessa. Noi voliamo alti, lui è un po’ nervosetto…”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, a Campobasso, aprendo il comizio finale della campagna elettorale del M5S per le Regionali in Molise. “Per me questa è una bella giornata perché c’è stata una bella sentenza, che secondo me riavvicina anche tanti cittadini allo Stato. Faccio ...

"Uscita la sentenza del processo sulla trattativa Stato mafia" : L'esito del processo voluto e dal pm Nino Di Matteo irrompe nelle consultazioni e nelle trattative fra M5s e Lega 21 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Stato-mafia - Silvio è nel baratroSalvini può rompere "per giusta causa" : La sentenza del tribunale di Palermo potrebbe far cambiare le carte in tavole nella complicata partita per la formazione del nuovo Governo. Ora la Lega può far saltare a pieno diritto il patto con Forza Italia Segui su affaritaliani.it

Trattativa Stato-Mafia - depistaggi e vittime di un ventennio : Andiamo all’inizio. Anzi, a una fine che è un inizio della Trattativa tra lo Stato e la mafia. Andiamo al 30 gennaio 1992, il giorno in cui la Cassazione conferma le condanne del maxiprocesso. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sarebbero potuti partire da qui per colpire anche i referenti istituzionali di Cosa Nostra. Successe altro, invece, nel densissimo periodo che seguì, venne costruita, anello dopo anello, una catena di fatti. Alcuni ...

Trattativa Stato-mafia - Scanzi : “Sentenza che avrà ripercussioni su scenario storico e politico italiano” : “La sentenza sulla Trattativa Stato-mafia? E’ stata pronunciata in 7 minuti, ma potrà avere ripercussioni storiche”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso della trasmissione Otto e Mezzo, su La7. “Di fatto la sentenza” – continua – “ci dice che in Italia la fine della Prima Repubblica e l’inizio della Seconda Repubblica sono andate in maniera un po’ diversa dalla veicolazione ufficiale. E’ una sentenza ...

Trattativa Stato-Mafia : condanne da 8 a 28 anni per gli imputati : È arrivata oggi, dopo cinque anni e sei mesi di processo, la sentenza della Corte d'Assise di Palermo sulla presunta Trattativa tra i vertici dello Stato Italiano e Cosa Nostra dopo le stragi del 1992 e 1993 al fine di raggiungere un accordo e mettere così fine a quell'era del terrore.La Corte ha deciso di infliggere pene che vanno dagli 8 ai 28 anni di carcere per i soggetti ritenuti coinvolti a vario titolo nella Trattativa. Tra questi ci ...

Stato-mafia - Mancino : 'Io vittima - volevano mortificare le istituzioni' : Alla fine, Nicola Mancino cede alla commozione. La voce, che un attimo prima era stata quella di chi ha vinto la sua partita, forse la più importante della sua vita, s'incrina e si spezza quando ...

Trattativa Stato-mafia - quelle domande senza risposta : Tutto ciò che accade in Italia ha spesso quel senso di smarrimento, straniamento, paradosso, quel sapore di tragedia che si tramuta in farsa e ti spiazza, tanto che ti fa sentire un marziano sbarcato qui per sbaglio. È così anche per il primo verdetto sulla Trattativa Stato-mafia. La sentenza ti dice che questo mercanteggiare sotto bombe, ricatti e paura c'è stato. I corleonesi di Totò Riina hanno generato un clima di terrore per costringere ...

Il giustizialismo grillino. "La sentenza Stato-mafia pietra tombale su Fi" : L'anima giustizialista dei pentastellati, che hanno rovesciato insulti su Silvio Berlusconi, ha mostrato tutto il suo lato più ributtante dopo la sentenza tutta politica del Tribunale di Palermo. Le condanne "mettono una pietra tombale su ogni ipotesi di interlocuzione con Forza Italia". Insomma, i Cinque Stelle non sono molto differenti dalla vecchia sinistra, sempre pronta a seguire il vento che spirava dalle Procure della Repubblica. "La ...

Trattativa Stato-mafia - Berlusconi : 'Realtà falsata - denuncio il pm' : Il Cavaliere pronto alle vie legali contro Di Matteo che ha accostato il suo nome a quello di cosa nostra evidenziando che Dell'Utri fu un intermediario tra la mafia e il partito. Protesta Forza ...