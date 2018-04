STASH IN OSPEDALE Ultime notizie | il leader dei Kolors sulla sua presunta storia con

The Kolors - STASH in ospedale : "Convivo con la sensazione di svenimento ma è tutto ok" : Stash, frontman dei The Kolors, ha condiviso sul proprio profilo ufficiale Instagram, una foto che lo ritrae su un letto di ospedale.Fortunatamente, per il cantante e musicista casertano, non ci sono brutte notizie da segnalare.prosegui la letturaThe Kolors, Stash in ospedale: "Convivo con la sensazione di svenimento ma è tutto ok" pubblicato su Gossipblog.it 21 aprile 2018 20:59.

