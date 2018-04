Spazio | il Broglio Space Center a supporto di SpaceX

meteoweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) Il Centro spaziale Luigiin prima linea per Tess. La base italiana dell’Asi situata a Malindi, in Kenya, ha supportato con successo il lancio di un Falcon 9 operato dalla societàX accompagnando in orbita il satellite Nasa Transiting Exoplanet Survey Satellite (Tess). Il lancio – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è avvenuto giovedì 19 aprile da Cape Canaveral. Tess, sviluppato dal Kavli Institute for Astrophysics andResearch del Massachusetts Institute of Technology (Mit), proseguirà la missione spaziale del telescopio Kepler andando alla ricerca di nuovi potenziali pianeti che orbitano attorno a stelle relativamente vicine alla Terra. Nei prossimi due anni, il satellite identificherà e catalogherà migliaia di esopianeti orbitanti attorno ad una vasta gamma di stelle e monitorerà la luminosità di oltre 200,000 stelle alla ricerca di zone ...