Spalletti | ' I nostri problemi vanno risolti ora'

Inter - Spalletti / L'addio di Sabatini - gli obiettivi di mercato : "Seguiamo i nostri in prestito" : Inter , Spalletti : il tecnico nerazzurro sottolinea come sia dispiaciuto per L'addio di Walter Sabatini ma anche come l'anno prossimo sarà ancora sulla panchina del club meneghino.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 23:21:00 GMT)

Inter - Spalletti : 'Società completa per i nostri obiettivi. Wanda Nara? Ci si aspetterebbero parole d'amore - ma...' : Ci sono le personalità per arrivare ai traguardi di cui abbiamo parlato, il nostro proprietario ha dei doveri per l'azienda che rappresenta e deve stare in giro per il mondo a lavorare, ma ha messo ...