Spalletti | “cosa abbiamo meno di Roma e Lazio? 1 punto”

(Di sabato 21 aprile 2018) “Corsa Champions? Non so cosain più, so per certo cosain: un punto. La nostra qualità in più è che siamo l’Inter, cosa che ci può dare una mano. Così come loro si chiamano”. Sono le parole del tecnico nerazzurro, Luciano, alla vigilia del match di campionato col Chievo. “giocato una buona partita con il Cagliari, ora non dobbiamo gestire o aspettare. Penso che ci sia la possibilità di rifare un’ottima gara, ma dobbiamo fare quella corsa in più che ci permette di arrivare prima – prosegue il mister in conferenza stampa pensando alla corsa per i due posti Champions che l’Inter si gioca con-. Questo cuore completerà ciò che ci è mancato quest’anno in qualche occasione”. E parlando della stagione in corso,spiega di non avere grandi rimpianti. “Non...