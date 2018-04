Spal-Roma | Di Francesco | ' Atteggiamento da grande squadra | segnale di crescita importante'

Serie A Spal-Roma 0-3. il tabellino : FERRARA - Vittoria esterna della Roma in casa della Spal, 0-3. Apre l'autogol di Vicari, nella ripresa Nainggolan e Schick vanno a bersaglio. CLASSIFICA Serie A Spal-Roma: NUMERI E STATISTICHE ...

La Roma si sbarazza facilmente della Spal : 0-3 il finale - torna al gol Schick : La Cronaca del match I padroni di casa protestano per un contatto in area tra Antenucci e Fazio, l'arbitro Tagliavento lascia proseguire. Dopo la metà della frazione i giallorossi vanno vicini al ...

Spal-Roma 0-3 - i giallorossi ancora non pensano al Liverpool : FERRARA - Tre gol, tre punti e terzo posto solitario in attesa della risposta domenicale dela Lazio. Nonostante un vasto turnover in vista di Liverpool , fuori Dzeko, De Rossi, Florenzi e Kolarov, ...

Tris Roma alla Spal : Tre gol, tre punti e terzo posto solitario, almeno per una notte. Nonostante un vasto turnover in vista di Liverpool , fuori Dzeko, De Rossi, Florenzi e Kolarov, Perotti e Under entreranno nella ...

Serie A - Spal-Roma 0-3 : autorete di Vicari - Nainggolan e Schick - tris per la Champions : FERRARA - Il Liverpool , vicino alla qualificazione in Champions, snobba il campionato , 2-2 con il quasi retrocesso WBA, . La Roma non può permetterselo e a tre giorni dalla sfida di Anfield con i ...

Serie A - Roma sul velluto a Ferrara : Spal travolta 3-0 : Nel primo tempo autogol di Vicari, nella ripresa segnano Nainggolan e Schick. Buon viatico per i giallorossi verso la semifinale d'andata di Champions a Liverpool

Serie A - Spal-Roma 0-3 : autogol di Vicari - Nainggolan e Schick : ROMA - Se il Liverpool si è fatto rimontare sul 2-2 in trasferta dal West Bromwich fanalino della coda in Premier League e virtualmente retrocesso, la Roma non ha invece fatto sconti alla Spal battuta ...

Spal-Roma 0-3. Autogol di Vicari - raddoppio di Nainggolan - Schick tris : La Roma passeggia e dilaga in Emilia contro una Spal irriconoscibile. Di Francesco ricorrere a un massiccio turnover, fa riposare sei titolari in vista della prima semifinale di Champions contro il ...

Spal-Roma - il tabellino : Spal-Roma 0-3 , primo tempo 0-1, MARCATORE Al 33' p.t. autogol Vicari; al 7' s.t. Nainggolan, al 15' s.t. Schick. SPAL , 3-5-2, Meret , dal 34' s.t. Gomis, ; Cionek, Vicari , dal 38' Grassi, , Felipe; ...

Diretta/ Spal Roma - risultato live 0-3 - info streaming video e tv : Roma in pieno controllo del match : Diretta Spal Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A che apre la 34giornata.

La Roma passa in casa della Spal : 0-3 e terzo posto consolidato : La Roma di Eusebio Di Francesco non si fa intimorire dalla voglia di far punti della Spal di Leonardo Semplici. I giallorossi vincono con un perentorio 3-0 e si portano al terzo posto in solitaria in attesa che la Lazio giochi in casa contro la Sampdoria. I gol della vittoria portano la firma di Vicari, autore di una goffa autorete, Nainggolan e di Patrik Schick che ha trovato la prima gioia stagionale con la maglia della Roma. Da stabilire se ...

La Roma batte la Spal 3-0 Schick : prima rete in campionato : Vittoria netta e convincente della Roma che supera la Spal 3-0. Apre le marcature l'autogol di Vicari nel 1° tempo, mentre nella ripresa arrivano le reti di Nainggolan e Schick, la...

Video Gol Spal-Roma 0-3 : Highlights e Tabellino Serie A 21-04-2018 : Risultato Finale Spal-Roma 0-3: Cronaca e Video Gol Vicari (aut.), Schick 34° Giornata Serie A 21 Aprile 2018. Finisce 0-3 l’anticipo della 34° giornata di Serie A Spal-Roma. I giallorossi di Di Francesco espugnano lo stadio di Ferrara in una partita tutt’altro che scontata. Nel primo tempo infatti, la Spal dimostra tutta la sua voglia di portare a casa qualche punto, importantissimo nella sfida per la salvezza, in cui ogni ...

