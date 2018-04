Spal-Roma 0-3 | i giallorossi ancora non pensano al Liverpool

Tris Roma alla Spal : Tre gol, tre punti e terzo posto solitario, almeno per una notte. Nonostante un vasto turnover in vista di Liverpool , fuori Dzeko, De Rossi, Florenzi e Kolarov, Perotti e Under entreranno nella ...

Serie A - Roma sul velluto a Ferrara : Spal travolta 3-0 : Nel primo tempo autogol di Vicari, nella ripresa segnano Nainggolan e Schick. Buon viatico per i giallorossi verso la semifinale d'andata di Champions a Liverpool

Spal-Roma - il tabellino : Spal-Roma 0-3 , primo tempo 0-1, MARCATORE Al 33' p.t. autogol Vicari; al 7' s.t. Nainggolan, al 15' s.t. Schick. SPAL , 3-5-2, Meret , dal 34' s.t. Gomis, ; Cionek, Vicari , dal 38' Grassi, , Felipe; ...

La Roma passa in casa della Spal : 0-3 e terzo posto consolidato : La Roma di Eusebio Di Francesco non si fa intimorire dalla voglia di far punti della Spal di Leonardo Semplici. I giallorossi vincono con un perentorio 3-0 e si portano al terzo posto in solitaria in attesa che la Lazio giochi in casa contro la Sampdoria. I gol della vittoria portano la firma di Vicari, autore di una goffa autorete, Nainggolan e di Patrik Schick che ha trovato la prima gioia stagionale con la maglia della Roma. Da stabilire se ...

Video Gol Spal-Roma 0-3 : Highlights e Tabellino Serie A 21-04-2018 : Risultato Finale Spal-Roma 0-3: Cronaca e Video Gol Vicari (aut.), Schick 34° Giornata Serie A 21 Aprile 2018. Finisce 0-3 l’anticipo della 34° giornata di Serie A Spal-Roma. I giallorossi di Di Francesco espugnano lo stadio di Ferrara in una partita tutt’altro che scontata. Nel primo tempo infatti, la Spal dimostra tutta la sua voglia di portare a casa qualche punto, importantissimo nella sfida per la salvezza, in cui ogni ...

Anticipo serie A - Spal-Roma 0-3 : 16.53 Tris della Roma a Ferrara. Buon viatico per i giallorossi verso la Champions. Estensi non brillanti come nelle ultime occasioni, anzi molto confusionari.Dopo due erroracci sulla trequarti che la Roma non concretizza, arriva il gol. Al 33' Strootman apre per Pellegrini che restituisce all'olandese, anticipato da Vicari in autorete. Meret bravissimo su El Shaarawy. Al 52' il diagonale di Nainggolan su corta respinta di Simic fa 2-0. Al 60' ...

