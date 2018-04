Spal-Roma 0-0 | risultato e cronaca in diretta live

Spal-Roma 0-0 LIVE : partita chiave per Champions League e salvezza : Spal-Roma 0-0 LIVE: partita chiave per Champions League e salvezza – Prende il via la 34^ giornata del campionato di Serie A, si inizia con il botto e con la gara tra Spal e Roma, partita fondamentale per gli obiettivi di Champions League e salvezza. La squadra di Di Francesco sta attraversando un momento entusiasmante e punta il terzo posto in classifica, quella di Semplici alla ricerca di punti salvezza. Spal (3-5-2) Meret; Vicari, ...

Spal - Roma 0-0 : cronaca diretta e risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali cronaca minuto per minuto QUI Spal Semplici non cambierà moltissimo rispetto alla sfida di mercoledì col Chievo quindi 3-5-2 classico con Meret tra i pali, pacchetto difensivo ...

Spal - Floccari : 'Con la Roma come contro la Juve' : Sergio Floccarri , attaccante della Spal , parla a Premium Sport prima della sfida contro la Roma : 'Direi che siamo sulla strada giusta, veniamo da una striscia positiva ma oggi affrontiamo una squadra forte. Abbiamo le nostre qualità e soprattutto in casa ...

Spal-Roma in diretta : 0-0 risultato LIVE : Spal-Roma 0-0 LIVE FORMAZIONI UFFICIALI Spal , 3-5-2, : Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Schiattarella, Kurtic, Mattiello; Paloschi, Antenucci Roma , 4-3-3, : Alisson; Peres, ...

Spal-Roma0-0 La Diretta Debutto per Silva - Schick al posto di Dzeko : La sfida tra SPAL e Roma apre il programma della 34esima giornata di campionato con l'anticipo delle ore 15 del sabato: i padroni di casa vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro il...

Spal-Roma - La Diretta dalle 15 Debutto per Silva - Schick al posto di Dzeko : La sfida tra SPAL e Roma apre il programma della 34esima giornata di campionato con l'anticipo delle ore 15 del sabato: i padroni di casa vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro il...

DIRETTA/ Spal Roma (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Spal Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo di Serie A che apre la 34^ giornata (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 14:45:00 GMT)

Spal-Roma in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 15 : formazioni ufficiali Spal , 3-5-2, : Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Schiattarella, Kurtic, Mattiello; Paloschi, Antenucci Roma , 4-3-3, : Alisson; Peres, Manolas, Fazio, Silva; ...

Diretta Spal Roma Live Serie A : Calciomercato.it vi offre il match del 'Mazza' in tempo reale Diretta Spal Roma - La Roma fa visita alla Spal nel match che apre la 34esima giornata del campionato di Serie A . La squadra di Di ...

Spal-Roma - dalle 15.00 La Diretta Debutto per Silva - Schick al posto di Dzeko : La sfida tra SPAL e Roma apre il programma della 34esima giornata di campionato con l'anticipo delle ore 15 del sabato: i padroni di casa vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro il...

Spal-Roma - ecco le formazioni ufficiali : La serie A torna in campo per la 34esima giornata, che prevede il big match di Torino tra Juventus e Napoli. Un programma ricco che comincia oggi alle ore 15, quando al Mazza di Ferrara scenderanno in campo Spal e Roma: formazioni ufficiali: Spal (3-5-2) Meret; Vicari, Felipe, Thiago Cionek ; Lazzari, Kurtic, Everton Luiz, Schiattarella, Mattiello; Antenucci, Paloschi. Roma (4-3-3) Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Silva; Pellegrini, ...

Spal Roma streaming video e tv : il testa a testa - probabili formazioni - quote e orario : Diretta Spal Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A che apre la 34giornata.

Spalletti : “cosa abbiamo meno di Roma e Lazio? 1 punto” : “Corsa Champions? Non so cosa abbiamo in più, so per certo cosa abbiamo in meno: un punto. La nostra qualità in più è che siamo l’Inter, cosa che ci può dare una mano. Così come loro si chiamano Lazio e Roma”. Sono le parole del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, alla vigilia del match di campionato col Chievo. “abbiamo giocato una buona partita con il Cagliari, ora non dobbiamo gestire o aspettare. Penso che ci sia ...

Probabili formazioni / Spal Roma : attenzione a Cionek. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Spal Roma: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Di Francesco deve pensare anche alla Champions League, cambierà ancora qualcosa(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 13:49:00 GMT)