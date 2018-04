“Sono disperata | aiutatemi” Il dramma di Rebecca De Pasquale | ex concorrente del Grande

caffeinamagazine

(Di sabato 21 aprile 2018) Un nome che gli appassionati di reality show italiani sicuramente ricordano ancora benissimo quello diDe, il primo transessuale a entrare nella casa delFratello raccontando sotto gli occhi delle telecamere la sua storia iniziata con la scoperta dell’omosessualità quando era ancora un ragazzo di nome Sabatino. Oggi, eccola tornare a far parlare di sé con un originale appello lanciato in rete, dove ha ammesso di essere allaricerca di un lavoro. Il tipo di occupazione non le importa: intervistata da Alessio Poeta per Gay.it, eccola raccontare il suo difficile momento “Prima delFratello, avevo le mie certezze. Lavoravo come corista al Teatro Verdi di Firenze. Poi, una volta fatto il reality sono iniziate le prime difficoltà. Grazie al GF ho fatto tante serate, ma non ho mai avuto un manager serio. Poi, a dire il vero, in tv ...