Sondaggi | 5 Stelle frenati dalle consultazioni L' asse Lega-M5S non piace agli elettori

Sondaggio Swg - frenata del Movimento 5 stelle. Sale ancora la Lega : Perde quasi due punti il Movimento 5 stelle che dalla settimana scorsa è passato dal 34,5 per cento dei consensi al 32,6. Enzo Risso, direttore di Swg , illustra l'ultimo Sondaggio sul Messaggero : '...

Sondaggio dopo un mese da elezioni 4 marzo : Movimento 5 Stelle sempre più votato Video : A distanza di un mese dalle votazioni del 4 marzo del 2018 un nuovo Sondaggio, quello di Demopolis per Otto e Mezzo di La7, fornisce delle informazioni sui nuovi scenari che si potrebbero delineare se si dovesse tornare a votare. I due partiti che ne uscirebbero vincitori e più forti sarebbero il Movimento 5 Stelle di Di Maio e la Lega di Matteo Salvini. Indeboliti tutti gli altri. Vediamo nel dettaglio. Sondaggio Demopolis per Otto e Mezzo: ...

Sondaggi elettorali ad oggi 23 marzo : Movimento 5 Stelle e Lega super Video : A poco più di due settimane dal voto del 4 marzo, i Sondaggi elettorali, aggiornati ad oggi, venerdì 23 marzo, indicano i nuovi rapporti di forza tra i partiti [Video]di riferimento del panorama italiano. A re, i #Sondaggi politici dell'istituto #Index Research. Se si ritornasse al voto oggi, il Movimento 5 Stelle sarebbe vicinissimo alla coalizione di Centrodestra. I liberali, nonostante il balzo in avanti della Lega Nord, accusano l'ulteriore ...

Sondaggi scenari Governo 2018/ Pd-Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s.. : Sondaggi e scenari verso il Governo: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Pd con Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s..(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:41:00 GMT)

Il Sondaggio segreto nella base spinge il Movimento 5 Stelle verso la Lega : C’è un sondaggio segreto, in mano a Luigi Di Maio, che potrebbe cambiare da qui a qualche settimana le strategie del M5S. Ma che nell’immediato rischia di cambiare la percezione sulla probabilità dei vari scenari di governo. Il sondaggio, commissionato dai vertici del M5S, rivela un elettorato spaccato quasi a metà, ma pare leggermente più propenso...

Sondaggi ELEZIONI POLITICHE 2018/ Movimento 5 Stelle primo partito - centrodestra senza maggioranza : SONDAGGI Politici ELEZIONI 2018: ultime notizie e intenzioni di voto. I dati di Bidimedia davano il Movimento 5 Stelle davanti a tutti. centrodestra lontano dal 40%(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 15:34:00 GMT)

Sondaggi Elezioni Politiche 2018/ Il Movimento 5 Stelle davanti al Pd in Friuli-Venezia Giulia : Sondaggi Politici Elezioni 2018: ultime notizie e intenzioni di voto. Demopolis ha misurato il peso dei partiti in Friuli-Venezia Giulia in vista delle votazioni(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 13:12:00 GMT)

Sondaggi ELEZIONI 2018/ Come vota la Campania di De Luca? M5s alle stelle e il Pd.. : SONDAGGI politici verso le ELEZIONI 2018, ultime notizie: centrodestra in crescita con la "quarta gamba" NcI al 2,5%. Di Maio e Renzi non lontani nei dati pre-silenzio elettorale(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 11:15:00 GMT)