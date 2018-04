Snooker | Mondiali 2018 | che sorpresa al Curcible | subito eliminato Mark Selby! In

oasport

(Di sabato 21 aprile 2018) Non è un caso, probabilmente, che idisi svolgano all’interno di un teatro. Al Crucible Theatre di Shefflield, infatti, la prima giornata dell’edizioneha vistol’eliminazione diSelby: numero uno del mondo e due volte campione uscente del torneo, non è mai stato in partita per avanzare al secondo turno. Anche nelle altre partite, in difficoltà tanti dei big della vigilia, compreso Ronnie O’Sullivan, che dopo l’eliminazione di Selby diventa il grande favorito per tornare a vincere il Mondiale a cinque anni dall’ultima affermazione. Il grande protagonista della prima giornata, come da tradizione, è stato il Campione del Mondo uscenteSelby. L’inglese, però, non lo è stato come atteso e previsto: al termine di una giornata molto difficile, è statocon un nettissimo 10-4 dal connazionale Joe Perry, ...