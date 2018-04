Sky Cinema Principesse | interamente dedicato a tutte le beniamine del mondo Disney

Sabato 21 Aprile sui canali Sky Cinema HD : 2 Young 4 Me - Un fidanzato per mammaMichelle Pfeiffer e Paul Rudd in una commedia romantica. La quarantenne divorziata Rosie, sceneggiatrice di una serie tv, si infatua di un affascinante attore molto piu' giovane di lei(SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Frozen - Il Regno Di GhiaccioLa principessa Elsa e' la primogenita della famiglia reale della terra di Arendelle. Scopertasi in possesso del potere di creare e manipolare il ghiaccio, si ...

Dal 21 aprile si accende Sky Cinema Principesse : c’è anche La Bella e la Bestia con Emma Watson : Da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio l’atmosfera diventa da favola e Sky Cinema Hits HD (canale 304) si trasforma in Sky Cinema Principesse HD, un canale interamente dedicato a tutte le Principesse e le beniamine del mondo Disney con oltre venti memorabili film e la possibilità di guardare l’intera programmazione un’ora dopo sul canale 305. In programmazione anche la versione live action de La Bella e la Bestia, che vede nel cast ...

Venerdi 20 Aprile sui canali Sky Cinema HD : La verità negataNel 1996 il saggista britannico negazionista ed esperto di Adolf Hitler David Irving intento' una causa di diffamazione contro l'editore Penguin Books e l'accademica americana ebrea Deborah Lipstadt. Ne segui' una lunga istruttoria che culmino' nel 2000 in un processo di 4 mesi tenuto a Londra. Coinvolti furono i migliori avvocati del Regno Unito a difesa della donna, mentre Irving decise di rappresentarsi da solo. Dalle ...

Giovedi 19 Aprile sui canali Sky Cinema HD : ParkerAssoldato per un rapina durante una fiera Parker viene tradito dai criminali della sua banda e scaricato mezzo morto per strada. Raccattato e rimesso in sesto da una coppia di campagnoli il criminale medita una vendetta ad ampio raggio, un piano clamoroso nel quale viene coinvolta suo malgrado anche un'agente immobiliare in crisi finanziaria.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombraTornano le tartarughe mutanti ...

Mercoledi 18 Aprile sui canali Sky Cinema HD : La verità, vi spiego, sull'amoreAmbra Angiolini e Carolina Crescentini nella commedia tratta dal romanzo della blogger Enrica Tesio. Lasciata dal compagno dopo sette anni, una donna tenta di rimettere ordine nella propria vita.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Chi ha incastrato Roger RabbitUn incredibile film a tecnica mista del 1988 diretto da Robert Zemeckis e prodotto dalla Disney e dalla Amblin Entertainment che combina att...

Martedi 17 Aprile sui canali Sky Cinema HD : Mal di pietreMarion Cotillard e Louis Garrel in una febbrile storia d'amore dal bestseller di Milena Agus. Sposata a un uomo che non ama, Gabrielle conosce la vera passione quando incontra l'ufficiale Andre'. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Chi ha incastrato Roger RabbitUn incredibile film a tecnica mista del 1988 diretto da Robert Zemeckis e prodotto dalla Disney e dalla Amblin Entertainment che combina attori in carne ed ossa e personaggi ...

Come un gatto in tangenziale - il film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi in prima tv su Sky Cinema Uno HD : A pochi mesi dall’uscita nelle sale Cinematografiche, Sky Cinema presenta in prima tv Come un gatto in tangenziale, il film diretto da Riccardo Milani (Mamma o Papà?, Scusate se esisto) con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, prodotto da Wildside con Vision Distribution in collaborazione con Sky Cinema, lunedì 16 aprile dalle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Il film, uscito in sala lo scorso 28 dicembre, è ...

Lunedi 16 Aprile sui canali Sky Cinema HD : Come un gatto in tangenzialeGiovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell'uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata ...

Domenica 15 Aprile sui canali Sky Cinema HD : War horseJoey e' un puledro esuberante, cresciuto libero e selvaggio nella campagna inglese. Separato dalla madre e acquistato per trenta ghinee da Ted, un ruvido agricoltore col vizio della birra, e' destinato all'aratro e a risollevare le sorti della famiglia Narracott. Addestrato da Albert, il giovane e ostinato figlio di Ted, Joey ne diventa il compagno di avventura inseparabile almeno fino a quando i debiti e la guerra non chiederanno il ...

Sabato 14 Aprile sui canali Sky Cinema HD : TombstoneKurt Russell e Val Kilmer in un western che ricostruisce la leggendaria sfida all'O.K. Corral. L'ex sceriffo Wyatt Earp si trasferisce nella cittadina di Tombstone e affronta una banda di fuorilegge. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Salvate il soldato RyanSeconda guerra mondiale: una madre americana sta per ricevere nello stesso giorno la notizia della morte di tre dei suoi figli su diversi fronti della guerra. Il comandante in capo ...

Venerdi 13 Aprile sui canali Sky Cinema HD : 100 StreetsGemma Arterton e Idris Elba in un dramma ambientato a Londra. Un ex giocatore di rugby, idolo nazionale, lotta per salvare il suo matrimonio, arrivando a compiere un gesto folle. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) The interpreterSilvia Broome (Nicole Kidman) e' The Interpreter, esperta di lingue africane e impiegata alle Nazioni Unite. Durante una conferenza sente due uomini complottare contro un delegato e decide di avvertire le ...

Giovedi 12 Aprile sui canali Sky Cinema HD : Spider-Man: HomecomingTom Holland interpreta l'Uomo Ragno nella pellicola con Michael Keaton e Robert Downey Jr. Reduce dall'esperienza con gli Avengers, Spider-Man difende l'umanita' dagli artigli dell'Avvoltoio. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Allied - Un'ombra nascostaRobert Zemeckis dirige Brad Pitt e Marion Cotillard in una straordinaria spy-story. 1942: due spie in missione a Casablanca s'innamorano, ma la guerra fara' emergere ...

Mercoledi 11 Aprile sui canali Sky Cinema HD : Lasciami per sempreLa composizione della famiglia al centro di Lasciami per sempre e' a dir poco complicata: al centro ci sono tre sorelle - Carmen, Viola e Aida - figlie di Renato. Carmen e' separata da Pietro da cui ha avuto la figlia Giulia, e ora Pietro ha una relazione con Balkissa; Viola e' divorziata da Davide da cui ha avuto il figlio Lorenzo, e ora vive con Nikos, che a sua volta ha un figlio italo-canadese, Sean; Aida e' sposata ...