Siria | la Russia esorta l' Occidente a non interferire nelle indagini sull' attacco chimico

Israele teme che la Russia possa fornire la Siria di missili S-300 Video : #Israele dopo l'attacco dei giorni scorsi da parte degli Stati Uniti, Inghilterra e Francia, teme che i Siriani siano in procinto di essere forniti dai russi dei nuovi sistemi di difesa aerea S-300. L'annuncio è stato dato dal generale Sergei Rudskòi, il quale ha confermato la possibilita' che la Russia [Video], in to all'attacco della coalizione occidentale, possa prendere in seria considerazione la possibilita' di vendere alla #Siria i sistemi ...

Siria - Gentiloni alla Camera/ “Armi chimiche inaccettabili : Italia con l’alleato Usa ma dialogo con la Russia” : Discorso di Paolo Gentiloni sulla Siria alla Camera dei Deputati: "armi chimiche inaccettabili del regime di Assad, l'Italia sta con l'alleato Usa ma tiene dialogo aperto con la Russia"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:45:00 GMT)

Siria - FI : Russia no avversario - dialogare : 16.52 "Le Nazioni Unite devono tornare ad essere luogo di garanzia. La Russia va vista come un partner strategico e non come un avversario". Lo afferma in Aula il deputato di FI, Valentini, dopo l' informativa del premier sulla Siria. E sottolinea: i contrasti ci possono anche essere ma "si risolvono dialoganndo, senza un conflitto con Mosca"."Assad va messo in condizione di non nuocere,ciò si ottiene dialogando. Lo spirito di Pratica di Mare ...

Gentiloni : in Siria negoziato inevitabile - Russia contribuisca : Roma, 17 apr. , askanews, In Siria 'siamo davanti a un regime orribile' ma 'il negoziato è inevitabile'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in aula alla Camera nel corso di una ...

La guerra in Siria continuerà. Usa - Russia lavorano all’eterno stallo : Niente di nuovo sul fronte orientale. Ognuno ha fatto il suo lavoro, svolgendo la parte prevista. La guerra Siriana può continuare fra alti e bassi per qualche anno ancora: cambiando...

Opac “Siria e Russia ritardano missione Duma”/ Armi chimiche - Assad-Putin : “non ci sono condizioni sicurezza” : Siria, Opac "Damasco e Russia ritardano missione a Duma sulle Armi chimiche. Temiamo occultamento prove". Assad e Putin, "non ci sono condizioni di sicurezza nell'area". Scenari di guerra(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:42:00 GMT)

Siria - Usa e Gb : Russia altera prove : 19.31 I russi potrebbero aver alterato l'area dell'attacco chimico a Duma per ostacolare l'indagine dell'Opac. Così-secondo i media Usa-l'ambasciatore Kenneth Ward in un incontro a l'Aja. Dello stesso parere la premier britannica che accusa:"Il regime Siriano e la Russia impediscono agli ispettori Opac di arrivare a Duma". Nel suo intervento in Parlamento volto a giustificare i raid, May ha detto:"Abbiamo deciso di intervenire in anticipo ...