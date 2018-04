Simona Napolitani | il nuovo giudice di Forum

davidemaggio

(Di sabato 21 aprile 2018)La scomparsa lo scorso 25 marzo dell’amatissimo avvocato Maretta Scoca, presente aper ben 11 anni, ha lasciato un grosso vuoto nel tribunale più longevo della tv, e allo stesso tempo portato la trasmissione condotta da Barbara Palombelli a trovare unarbitro pronto a dirimere le numerose cause affrontate quotidianamente in aula. La scelta è ricaduta su, avvocato napoletano di 58 anni, che ha fatto il suo esordio comelo scorso 12 aprile. Laè da oltre 30 anni esperta in diritto di famiglia. Una scelta precisa, nata dalla voglia di aiutate le persone ed in particolare le donne e i minori a superare i gravi problemi che nascono tra le mura domestiche. Proprio in veste di esperta di diritto di famiglia era apparsa come ospite alo scorso 20 marzo. Una partecipazione che non deve essere passata ...