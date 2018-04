Silvio Berlusconi ritratta | Mai detto di voler fare un governo con il Pd

huffingtonpost

(Di sabato 21 aprile 2018) "Non ho maidiuncoi voti del Pd. Non c'è nessun contatto in atto con il Pd. Ho soloche avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona per l'Italia e per loro andare a nuove elezioni". Cosìa Campobasso."Lo stato di salute del centrodestra? Tutto bene. Anche ieri sera ho parlato con Giorgetti e siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamoun: il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader". Così, uscendo dal Centrum Palace di Campobasso prima di recarsi a Bagnoli sul Trigno, commenta lo stato di salute del centrodestra.