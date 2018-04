Sicilia | Dipasquale Pd | ok approvazione emendamento tutela patrimonio storico

meteoweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Esprimo la mia soddisfazione per l’, in commissione Bilancio, dell’che stanzia altri 10 milioni di euro per ladel, architettonico e monumentale dei siti Unesco (area archeologica di Agrigento, Piazza Armerina, Ville del casale, Isole Eolie, le Città Barocche del Val di Noto, Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica)”. Lo ha detto il parlamentare regionale del Pd, Nello, che ha aggiunto: “Finalmente è prevalso il buon senso a sostegno di unche permetterà ai comuni Unesco di avere un aiuto e le risorse necessarie per non abbandonare ilculturale e paesaggistico delle aree circoscritte. Resta l’amarezza per gli emendamenti che sono stati bocciati – conclude – ma continueremo la nostra battaglia, ripresentandoli in ...