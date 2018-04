“Siamo più soli” Rottura Damellis | Giulia De Lellis lascia Verona | il video dell’addio

caffeinamagazine

: #Spalletti: 'Non so cosa abbia l'Inter in più delle altre pretendenti alla Champions, ma sono sicuro che non abbiam… - Inter : #Spalletti: 'Non so cosa abbia l'Inter in più delle altre pretendenti alla Champions, ma sono sicuro che non abbiam… - Inter : #Spalletti: 'Siamo pronti a tutto, sappiamo chi siamo e come far tornare i conti all'interno della partita. Domani… - redazioneiene : Una nuova denuncia su stragi partite dal nostro Paese di cui noi de le #LeIene ci siamo occupati più volte. Nessuno… -

(Di sabato 21 aprile 2018) La storia traDee Andrea Damante è ufficialmente terminata con un annuncio social da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati, ma non perché io debba giustificarmi o dare spiegazioni. Mi sembrava il minimo aggiornarvi di questa situazione, non è il caso di starvi ad elencare tutti i motivi perché non è il caso. I panni sporchi li abbiamo lavati in casa anche se qualcuno se n’era già accorto. Il mio punto di vista è che quando finisce una storia è colpa sempre di entrambi, non ci sono bisogno di schieramenti”, ha dichiarato la ragazza alle sue “bimbe” (le sue fan si fanno chiamare così, contente loro). La coppia, che fino a poche settimane fa parlava di matrimonio e di figli, è dunque scoppiata, ma senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. Damante ha parlato genericamente di “cose ...