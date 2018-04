Si lancia sotto il treno in corsa ma ne esce illeso | denunciato | “Volevo uccidermi”

Si lancia sotto il treno in corsa ed esce illeso - 50enne confessa : 'Volevo uccidermi' : Individuato e denunciato dalla Polfer l'uomo che lo scorso 4 aprile si era lanciato sotto a un treno in corsa, alla stazione di Montesilvano , Pescara, , per poi rialzarsi illeso e far perdere ogni ...

Sega Saturn torna sul mercato in Giappone - ma sotto forma di bilancia : Siete amanti del retro gaming e avete nostalgia del glorioso passato delle console Sega? Vi farà piacere sapere che l'iconico Sega Saturn sta per tornare sul mercato in Giappone, con tante nuove funzionalità che permetteranno al Saturn di misurare addirittura il vostro peso corporeo.Come riporta Kotaku il nuovo prodotto avrà inoltre una modalità specifica che misurerà le percentuali di grasso, massa muscolare e acqua del vostro organismo. ...

Sottomarino nucleare Usa nel Golfo di Napoli - ha lanciato missili in Siria. De Magistris : «Non accada più» : Il nostro è un atto con valenza istituzionale e politica e spetta ad altre autorità tradurre in atti efficaci la volontà politica e istituzionale manifestata dalla città'. De Magistris ha affermato: '...

Sottomarino Usa che ha lanciato missili era a Napoli a marzo - la protesta di De Magistris : Il Sottomarino nucleare statunitense Uss John Warner, di cui il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha lamentato la presenza in rada lo scorso 20 marzo, risulta essere uno degli assetti americani che ha partecipato all'attacco missilistico in Siria. Il canale You tube Aiir Source military, che raccoglie filmati relativi alle attività delle forze armate statunitensi, ha infatti pubblicato un video che risalirebbe a sabato, il giorno ...

Milano - cagnolini lanciati da un’auto in corsa : uno finisce sotto un trattore : Milano, cagnolini lanciati da un’auto in corsa: uno finisce sotto un trattore I due cuccioli, probabilmente lanciati da un’auto in corsa, erano chiusi in due sacchi neri. Per uno non c’è stato nulla da fare Continua a leggere

Governo - Di Maio lancia contratto da sottoscrivere : o con Lega o con Pd : Alla vigilia dell'avvio delle consultazioni al Quirinale un'apertura che esclude però qualsiasi alleanza con Forza Italia - Al conto alla rovescia per l'avvio delle consultazioni al Quirinale , domani ...

Governo - Di Maio lancia programma di governo : “Da sottoscrivere o con Lega o con Pd. Ma fuori Forza Italia” : Un programma di governo da sottoscrivere con la Lega o con il Partito democratico. A condizione che Forza Italia, e naturalmente Silvio Berlusconi, rimanga fuori da tutto. Sarà questa – secondo quanto riferisce Corriere.it e come confermato da fonti M5s a ilfatto.it – la posizione del M5s alle consultazioni, che Luigi Di Maio spiegherà nelle prossime ore, a iniziare dalla sua apparizione a Di Martedì. L'articolo governo, Di Maio ...

Tragedia in Circumvesuviana - uomo si lancia sotto il treno. Stop alla circolazione : Un uomo, non ancora identificato, si è suicidato lanciandosi sotto il treno della Circumvesuviana all?altezza della stazione di Gianturco. L?episodio si è verificato intorno...