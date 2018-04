Sfida verità per la Briantea Finale scudetto da acciuffare

Salvini Sfida Di Maio : “Vediamo se M5S è solo chiacchiere”/ Lega apre per il Governo : è l'ora della verità : Salvini , "faccio un fioretto, smetto di fumare": la promessa del leader della Lega . Questo è il regalo di compleanno per il figlio Federico di 15 anni. Poi la battuta sul Governo ...(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Calcio femminile : l’Italia è una squadra più competitiva. La Sfida contro il Belgio dirà la verità : Il primato del gruppo 6 di qualificazione ai Mondiali 2019 ed il secondo posto nella Cyprus Cup 2018 (miglior piazzamento mai ottenuto) non sono risultati casuali. La Nazionale italiana di Calcio femminile allenata da Milena Bertolini è una squadra più competitiva rispetto al passato. Il campo lo ha detto piuttosto chiaramente. Questa compagine, da quando ha avuto inizio il nuovo corso con il tecnico ex Brescia in panchina, ha trovato ...