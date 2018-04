Sesso e disabilità | ero timido e francesino Pessima combinazione per le quote rosa

ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 aprile 2018) Riassunto delle puntate precedenti: l’abbattimento del pregiudizio che vuole escludere l’esemplare disabile dalla vita sessuale prende il via dall’adolescenza, della quale ho narrato le difficoltà afferenti la sessualità e la sfera sentimentale che ilincontra rispetto a se stesso, all’altroe all’auto. Su quest’ultimo punto mi sono soffermato nel post precedente, nel quale ho raccontato come (non) mi potevo “dare una mano”. Se da adolescente riuscivo a toccarmi a fatica, è all’ingresso dell’età adulta che codesta piacevole attività andò a farsi benedire – sempre per non tradire il legame con la Chiesa -, dacché la possibilità di muovere le braccia mi era ormai preclusa. Questa impossibilità a sua volta mi faceva sentire incompleto, poiché mancante in tutto quello che il trastullarsi porta con sé: conoscenza intima della propria sessualità, ...