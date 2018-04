Serie B | Novara e Pro Vercelli ancora ko Scatti di Palermo e Parma

Serie B - Palermo e Parma superano il Frosinone. Inzaghi rimonta il Novara : Palermo e Parma non mollano l'osso e non permettono la festa anticipata all'Empoli. I rosanero battono l'Avellino 3-0 grazie a due rigori, uno di Coronado e l'altro di Trajkovski, mentre il Parma ...

Conegliano Novara / Streaming video e diretta tv - orario risultato live ( Serie A1 - finale gara 2) : diretta Conegliano Novara : info Streaming video e tv. Si accende al Pala Verde la tanto attesa gara 2 delle finali scudetto della Serie A1: azzurre avanti per 1-0 nella serie.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 10:19:00 GMT)

Serie B Novara-Venezia - arbitra Fourneau. Di Paolo per la Pro Vercelli : TORINO - Sono stati ufficializzati i nomi degli arbitri, degli assistenti e dei IV ufficiali che dirigeranno le gare valide per la trentasettima giornata di Serie B , in programma sabato 21 aprile ...