Serie B | 37^ giornata LIVE | turno chiave per la promozione

(Di sabato 21 aprile 2018)B, 37^– Dopo ilinfrasettimanale prende il via la 37^del campionato diB,molto importante per la, playoff e corsa salvezza. Grande attesa per la gara tra Foggia e Bari, la squadra di Stroppa punta i playoff, il Palermo affronta davanti al pubblico amico l’Avellino. Il Parma in campo contro il Carpi, interessante match anche quello tra Novara e Venezia.B, 37^BRESCIA-CESENA 0-0 CREMONESE-ASCOLI 1-1 ENTELLA-PRO VERCELLI 0-1 FOGGIA-BARI 0-0 NOVARA-VENEZIA 1-0 PALERMO-AVELLINO 1-0 PARMA-CARPI 0-0 SALERNITANA-CITTADELLA 0-1 L'articoloB, 37^per lasembra essere il primo su CalcioWeb.