Serie A | un segno rosso sul viso | calciatori e arbitri contro la violenza sulle donne

Serie C - Pisa-Pontedera 3-1 : Eusepi e Masucci a segno : PISA - Il Pisa fa suo il derby toscano e mette sotto il Pontedera con il punteggio di 3-1. Tre punti che valgono il secondo posto del girone A di Serie C insieme al Siena , quota 61 punti, . La ...

Serie B Salernitana-Avellino 2-0 : a segno Kiyine e Sprocati : SALERNO - La Salernitana torna a vincere all'Arechi e centra la seconda vittoria di fila. Lo fa nel derby contro l' Avellino , mandato in archivio con il punteggio di 2-0. La gara era valida per la ...

Serie B - Perugia-Brescia 2-0 : Cerri e Di Carmine a segno : PERUGIA - Il Perugia vince e convince nel recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie B , gara non disputata per il maltempo. Il Brescia torna a casa a mani vuote e con un 2-0 sull'...

Calcio - i migliori italiani della 26ma giornata di Serie A. Cutrone e Immobile ancora a segno - doppietta decisiva di Valoti - arriva il riscatto per Ranocchia : Questo fine settimana si è disputata la 26ma giornata della Serie A di Calcio che ha visto protagonisti diversi calciatori italiani, che sono stati anche decisivi in numerose partite. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori italiani di questa giornata. Mattia Valoti: segna per la prima volta in Serie A e realizza una doppietta che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa salvezza del Verona. Un giocatore di 24 anni che aveva già ...