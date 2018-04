Serie A Udinese | Oddo | ' Serve coraggio Conta solamente vincere'

Serie A - Napoli-Udinese 4-2/ Juventus a -4 - Tonelli e Milik guidano la rimonta sui friulani : Diretta Napoli Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ai partenopei serve la vittoria per sperare ancora nel titolo(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 23:38:00 GMT)

PAGELLE / Napoli Udinese (4-2) : Fantacalcio - i voti della partita ( Serie A 33^ giornata) : PAGELLE Napoli Udinese (4-2) : Fantacalcio , i voti della partita di Serie A per la 33^ giornata. I partenopei vanno sotto due volte ma vincono in rimonta e riducono il distacco dalla vetta(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 23:37:00 GMT)

Serie A - 33^ giornata LIVE : gol di Milan - Juve e Roma - spettacolo tra Napoli e Udinese : Serie A, 33^ giornata LIVE – Si gioca la 33^ giornata del campionato di Serie A, nel primo match tutto facile per l’Inter che ha dominato contro un Cagliari condizionato dalle tante assenze, successo anche dell’Atalanta contro il Benevento. La Juve ntus dovrà vedersela con il Crotone, trasferta difficile per il Milan contro il Torino, la Roma davanti al pubblico amico contro il Genoa. Serie A, 33^ giornata LIVE CROTONE- Juve NTUS 0-1 ...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Udinese : Milik in copertina. Quote e ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Udinese: Quote e le ultime novità sugli 11 in campo oggi al San Paolo. Per i friulani si ferma pure Rodrigo De Paul per problemi al ginocchio.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:50:00 GMT)