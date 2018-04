Serie A Sky Sport Diretta 34a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio

ZeroZeroZero - via alle riprese della nuova Serie Sky : Annunciata ormai più di due anni fa, è il momento di andare sul set per ZeroZeroZero, la nuova serie tratta dall'omonimo libro-inchiesta di Roberto Saviano, che vede ancora una volta lo scrittore collaborare con Sky Italia dopo il successo internazionale di Gomorra-La serie.Un viaggio nel mondo del traffico di droga Proprio come Gomorra, anche ZeroZeroZero prenderà spunto dal lavoro giornalistico fatta dallo scrittore per dare il via ad ...

ZeroZeroZero : Gabriel Byrne - Andrea Riseborough e Dane Dehaan nel cast della Serie Sky : ... raccontando come il traffico di questa "merce" piuttosto speciale influenzi il mercato, l'economia mondiale e anche la nostra vita. Questa merce è la cocaina, il suo viaggio il nostro viaggio" . ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Roures : «Vendiamo al 100% non esiste solo Sky» : «Al 100% venderemo i Diritti tv della Serie A». Jaume Roures predica ottimismo, assicurando di «non essere sorpreso» dal ricorso con cui Sky ha ottenuto la sospensione fino al 4 maggio del bando di Mediapro. Il socio della società spagnola ha prima tranquillizzato i club riuniti in assemblea, poi in un'intervista all'ANSA ha ribadito di essere fiducioso sull'epilogo dell'affare da oltre 3 miliardi di euro in 3 ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dubbi Sky - MediaPro agitano i club divisi su mosse future : La trama legata ai Diritti tv della Serie A si infittisce sempre di più e assomiglia più ad un libro giallo che ad una tematica economico-sportiva. La storia, sempre più intricata, si sta muovendo in queste ore alla vigilia dell'Assemblea della Lega a Milano su due filoni principali: da una parte ci sono i club, preoccupati per la situazione di stallo che si è venuta a creare a pochi mesi dall'inizio del prossimo ...

Serie A Sky Sport Diretta 33a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Non si ferma la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Tor...

Diritti tv Serie A - sospeso il bando dopo il ricorso di Sky. MediaPro : 'Danneggiato il calcio italiano' : Continua il caos legato ai Diritti tv della Serie A di calcio . La Lega, in una nota, 'appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da MediaPro sui Diritti del ...

Diritti tv - la Lega Serie A : “La soluzione della controversia Sky-Mediapro sia rapida” : La Lega Serie A spera che la soluzione della controversia tra Sky e Mediapro sia rapida, "nell'interesse generale del calcio e dei suoi appassionati" L'articolo Diritti tv, la Lega Serie A: “La soluzione della controversia Sky-Mediapro sia rapida” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Sky ottiene sospensione bando MediaPro fino al 4 Maggio : Prima di lanciare la propria offerta sui Diritti televisivi del campionato di calcio di Serie A, Sky Italia ha deciso di chiedere per vie legali al Tribunale di Milano una verifica dell'aderenza del bando di MediaPro alle leggi italiane, alla legge Melandri e alle recenti indicazioni dell'Autorità della concorrenza, ottenendone la sospensione sino al 4 Maggio. «Il bando di Media...

Serie A oggi sabato 14 aprile 2018 : partite in diretta tv su Sky e Mediaset Premium - info streaming : Serie A, 32giornata di Campionato: diretta tv e streaming Premium, oggi 14 aprile 2018 Ecco i match che si giocheranno oggi 14 aprile sui canali calcio di casa Premium. Genoa-Crotone in diretta su ...

Serie A Sky Sport Diretta 32a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Il Miracolo - la Serie evento di Niccolò Ammaniti arriva su Sky : Il Miracolo, la serie evento di Niccolò Ammaniti, arriva su Sky Atlantic e su Sky Cinema 1: ecco la data di messa in onda, trama e cast C’è grande attesa per la serie Il Miracolo di Niccolò Ammaniti. Si tratta di un evento nell’evento con Ammaniti, autore di fama internazionale, per la prima volta impegnato alla regia. Ecco alcune anticipazioni sulla serie prodotto dal colosso Sky. Il Miracolo su Sky: data di inizio Debutta da ...