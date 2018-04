Serie A | segno rosso sul viso dei calciatori | ecco il motivo

calcioweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018)A,sulil. Si sta giocando la 34^ giornata del campionato diA, importante iniziativa in tutti i campi:suldeia sostegno della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne #unallaviolenza, presentata dalla Lega A, in collaborazione con WeWorld Onlus. Iinoltre saranno accompagnati all’ingresso in campo da bambine con la maglietta dell’iniziativa per sensibilizzare il pubblico presente sugli spalti. L'articoloA,suldeiilsembra essere il primo su CalcioWeb.