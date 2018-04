Serie A - Sassuolo-Fiorentina 1-0 : Politano-gol - Iachini a un passo dalla salvezza : REGGIO EMILIA - Seconda vittoria di fila e salvezza ipotecata. Il Sassuolo batte la Fiorentina 1-0 e rovina i piani europei di Pioli, che dopo il ko con la Lazio incassa un'altra pesante sconfitta. I ...

Serie A - il Sassuolo batte la Fiorentina 1-0 e "vede" la salvezza : Alla mezz'ora del primo tempo, Dabo si fa espellere e lascia i viola in dieci. Prima dell'intervallo, il gol decisivo di Politano. La squadra di Iachini può considerarsi virtualmente fuori dalla zona retrocessione

Serie A Fiorentina - Pioli : «Gara cruciale con il Sassuolo» : FIRENZE - "L'altra sera non ho dormito non perché avevamo perso con la Lazio, anche se avremmo meritato di più, ma perché già pensavo alla trasferta con il Sassuolo , una gara cruciale, molto ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Con la Fiorentina niente calcoli» : Sassuolo - " niente calcoli: potrebbero bastare tre punti per la salvezza, forse più o forse meno. Non si può sapere". Così si esprime il tecnico del Sassuolo , Beppe Iachini , in vista del prossimo ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Grande vittoria. Ora non molliamo» : VERONA - Il Sassuolo vince una gara fondamentale in casa del Verona. Tre punti che fanno compiere ai neroverdi un passo, forse decisivo, in chiave salvezza. "Abbiamo giocato una partita intensa - ha ...

Serie A - Verona-Sassuolo 0-1. Lemos lancia Iachini : Lo spareggio è del Sassuolo. Con merito. Gli emiliani costruiscono nel primo tempo e difendono con ordine il golletto prodotto da questa superiorità nella seconda parte della sfida dove più che ...

Probabili Formazioni Verona-Sassuolo - Serie A 18-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Hellas Verona-Sassuolo, Serie A 2017/2018, 33^ Giornata ore 20.45: analisi e pronostico della partita. Berardi dal 1′ per la sfida salvezza. Sfida salvezza al ”Bentegodi” tra Hellas Verona e Sassuolo. In palio tre punti fondamentali per evitare la retrocessione in Serie B. La formazione di casa, allenata da Fabio Pecchia, è reduce dalla sconfitta di Bologna per 2-0; uno stop inaspettato ed ...