Serie A | Milan-Benevento 0-1 | per Gattuso torna l' incubo

Serie A Milan-Benevento 0-1 - il tabellino : MILANO - Vittoria esterna del Benevento , che con una rete di Iemmello vince in casa del Milan . Nel finale sanniti in 10 per il doppio giallo rimediato da Diabate. CLASSIFICA Serie A Milan-Benevento: ...

Serie A - anticipo Milan-Benevento 0-1 : 22.40 Crac Milan a San Siro (0-1) contro un orgoglioso Benevento:la corsa all'Europa rischia di complicarsi e non poco. Donnarumma vicino al patatrac su un retropassaggio di Rodriguez, al 29' sanniti avanti con Iemmello,servito tra le linee da Viola (silent-check di Mariani col Var, posizione regolare).Nel finale ci provano invano Cutrone e Bonaventura Brutto 1° tempo dei rossoneri. Ripresa. Cataldi pericoloso a giro,al 61'la traversa dice no ...

Serie A Milan-Benevento - probabili formazioni e tempo reale alle 20.45. Dove vederla in tv : MILANO - Milan-Benevento è il terzo e ultimo anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Palla al centro alle 20.45 a Milano. Gattuso disegna un 4-4-2: lì davanti si scaldano Cutrone e Andrè ...

Probabili formazioni/ Milan Benevento : quote - le ultime novità live - Serie A 34giornata - : Probabili formazioni Milan Benevento: rossoneri senza Calhanoglu e con il dubbio prima punta, tanti infortunati per gli stregoni di De Zerbi.