huffingtonpost

: Maria Elisabetta Alberti #Casellati ha accettato l'incarico di un mandato esplorativo per la formazione di un nuovo… - SkyTG24 : Maria Elisabetta Alberti #Casellati ha accettato l'incarico di un mandato esplorativo per la formazione di un nuovo… - CarloCalenda : E hai ragione è un’altra pessima prova del capitalismo nostrano. Però c’è anche un problema reale di cambiamento im… - LiberaM9 : RT @HuffPostItalia: 'Se la formazione di questo Governo fosse un film non vorrei avere un ruolo: non ci sono idee' -

(Di sabato 21 aprile 2018) "Non penso cheun. Penso che sarebbe unmolto complicato da mettere insieme. Diciamo che ci sono i finanziatori ma non ci sono le idee". Così l'attore Pierfrancesco Favino ha risposto a chi gli chiedeva se tutto quello cui stiamo assistendo per ladi un nuovoun, che genere sarebbe e chegli piacerebbe interpretare.Favino ha parlato con i giornalisti a Bari dove con la sua lezione di cinema inaugura la nona edizione del Bif&st, il Bari internationalfestival che stasera gli consegnerà il Premio Fellini per l'eccellenza cinematografica. Prima della lezione di cinema al teatro Petruzzelli è stato trasmesso il'Acab' con lo stesso Favino."Penso - ha precisato l'attore - che proprio nel rispetto di questa situazione, a parlare di politica debba essere chi di politica si occupa. Perché è ...