Scusate E l' Eta annuncia la sua fine

ilgiornale

: 'Fico fino ai 39 anni mai lavorato in vita sua, Di Maio fino a quasi 30 anni di età faceva il BIBITARO al San Paolo… - _muffinbutton : 'Fico fino ai 39 anni mai lavorato in vita sua, Di Maio fino a quasi 30 anni di età faceva il BIBITARO al San Paolo… - droalex : @Jimmuzzu @paopao76 Però scusate, le abbiamo citate tutte, manca solo Beatrice Arthur as MAUDE. Anche Bea recitava… - CarmyArtist : RT @aestvdylan: Scusate ma anche questa ragazza ha la mia stessa età sto male SEMBRANO PIÙ GRANDI. #GF15 -

(Di sabato 21 aprile 2018) Madrid Dopo le vittime, il sangue e la paura causati dagli attentati dinamitardi e dai blitz a mano armata in cinque decadi di storia moderna spagnola, ora l'Eta, una delle ultime, più feroci ed estese organizzazioni terroristiche per l'indipendenza dei Paesi Baschi, (Nord della Spagna), intona il suo mea culpa e si scusa pubblicamente. "Siamo consapevoli che, in questo lungo periodo, abbiamo provocato molto dolore cui non potremmo mai porre rimedio", recita il comunicato pervenuto venerdì mattina al quotidiano basco di Bilbao Gara y Berria da quel poco che è rimasto di Euskadi Ta Askatasuna (Eta) che, il prossimo 5 maggio, annuncerà il suo definitivo scioglimento.Gli irriducibili etarras sono responsabili di quasi 900 uccisioni a sangue freddo, dai primi anni Sessanta in poi. Un fenomeno così preoccupante e di stampo militaresco che spinse i governi di Aznar, Zapatero e Rajoy a ...