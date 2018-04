SCUOLA/ Formazione docenti - chi ha distrutto i prof (a volte) fa ancora la morale : Il nodo della qualità dei docenti è stato la Cenerentola della politica scolastica degli ultimi decenni. Eppure a volte i colpevoli fanno ancora la morale. GIORGIO CHIOSSO(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Per curare la malattia, i prof tornino ad essere educatori, di G. ChiossoSCUOLA/ I segreti del "miglioramento" e il fallimento del Miur, di G. Chiosso

SCIENZ@SCUOLA/ Quale formazione per affrontare gli studi scientifici? : Le dimensioni formative fondamentali per affrontare le facoltà scientifiche: buone conoscenze logiche e matematiche di base e attitudine a inserire le conoscenza in quadri unitari.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:20:00 GMT)

SCUOLA : Donazzan - in Veneto lavoro sicuro per chi sceglie percorso tecnico di alta formazione (2) : (AdnKronos) - “La Regione Veneto sta investendo molto – ha concluso l’assessore – nell’ alta formazione tecnica e nelle esperienze di raccordo tra Scuola e lavoro, tra università e imprese. E sta privilegiando quegli istituti a guida imprenditoriale, come le Academy del turismo, della logistica, del

SCUOLA : Donazzan - in Veneto lavoro sicuro per chi sceglie percorso tecnico di alta formazione : Vicenza, 21 mar. (AdnKronos) - “Se non sapete cosa fare ‘da grandi’ e vi interrogate quale percorso formativo scegliere, cercate prima di conoscere da vicino la proposta formativa delle Academy del Veneto. L’80 per cento dei diplomati nelle sette fondazioni Academy-Its del Veneto trova lavoro entro

Brisighella : una SCUOLA di formazione politica locale di sinistra - con l'"EducAttore" Michele Dotti : ... ma non per questo meno profondo o superficiale? Lo si scoprirà insieme a Michele Dotti, istrionico ' educAttore ', formatore e scrittore che da anni gira l'Italia per spettacoli e performance su ...

Le P.A. del Bacino Padano a SCUOLA di bicicletta : con il progetto PrepAIR al via corsi di formazione sulla mobilità ciclistica : Incrementare la mobilità ciclistica è positivo per la salute delle persone e quella delle città. Ma per favorire l’uso della bicicletta sono necessarie competenze specifiche a partire dalla pianificazione della rete ciclabile. Come far sì che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano sensibilità verso le politiche urbane e nuove professionalità? Attraverso il primo corso di formazione per la promozione della mobilità cilclistica rivolto ...

SCUOLA di Alta Formazione e d'Innovazione Sociale : ripensare al ruolo dei centri commerciali : ... una Scuola di Alta Formazione che, nel sottolineare l'importanza di un dialogo costruttivo tra forze produttive e mondo dell'Accademia, favorisca l'attivazione di nuove relazioni e nuove ...